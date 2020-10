Ronaldo schrieb derweil in den sozialen Medien, er fühle sich "gut und gesund". Der Torjäger hatte vor zwei Wochen bei seinem Aufenthalt bei der portugiesischen Nationalmannschaft erstmals ein positives Ergebnis erhalten.

Gleichzeitig übte er deutliche Kritik an den sogenannten PCR-Tests, bei dem Erbinformationen des Virus' nachgewiesen werden. Die Tests seien "Bullshit", schrieb er. Nach Angaben des Senders TV1 aus Portugal wurde der Starkicker bereits 18-mal positiv getestet.

Der fünfmalige Weltfußballer hält sich weiter in seinem Haus in Turin auf, Ronaldo verpasst nun schon sein viertes Spiel. Ohne CR7 gelang Juve nur ein Sieg. In Spanien hatten sich der Argentinier Messi und Ronaldo während dessen Zeit bei Real Madrid wiederholt gegenübergestanden. Das Rückspiel zwischen Barcelona und Juventus ist für den 8. Dezember geplant.