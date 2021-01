Für ihn höre sich dies "gut und schlüssig an. Ich glaube, es wird den Fans sehr gefallen", sagte Karl-Heinz Rummenigge. Generell soll das aktuelle Format des K.o.-Systems aber offenbar beibehalten werden.

Im vergangenen Jahr war der deutsche Rekordmeister bei einem Finalturnier in Lissabon siegreich.

"Grundsätzlich war es der größte Thrill, den die Champions League je erlebt hat. Du spielst im K.o-System, 'the winner takes it all', der Verlierer ist draußen. Das hat den Leuten natürlich auch gut gefallen", sagte Rummenigge.