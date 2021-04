Publiziert 13/04/2021 Am 08:22 GMT

Dank eines 2:0-Hinspielsieges hat Chelsea beste Chancen, am Dienstagabend in Sevilla das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen.

Im FA Cup kämpft das Tuchel-Team am Samstag gegen Manchester City um den Einzug ins Finale.

"Wenn man viele Spiele in Folge gewinnt, kann man natürlich auch Titel holen. Chelsea ist ein Klub, der die Kultur, die Geschichte, die Qualität und die Struktur dafür hat", sagte Tuchel.

In bislang 17 Spielen unter dem ehemaligen Bundesliga-Coach verloren die Blues erst einmal und erreichten in beiden Pokalwettbewerben die nächste Runde. In der Premier League hat Chelsea derzeit einen Punkt Rückstand auf Platz vier.

(SID)

Tuchel macht Kampfansage: "Bin hier, um Titel zu gewinnen"

