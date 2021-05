Publiziert 29/05/2021 Am 09:09 GMT | Update 29/05/2021 Am 09:30 GMT

Ceferin räumte aber auch ein, dass es für ein solches Format "Vor- und Nachteile" gebe. Eine Entscheidung will der 53-Jährige nicht übers Knie brechen: "Es gibt keinen Notfall. Wir können das in einem Jahr entscheiden."

Ceferin ist durch das Finalturnier in der vergangenen Saison in Lissabon auf den Geschmack gekommen. Aufgrund der Corona-Pandemie trugen acht Mannschaften ein Finalturnier in der Königsklasse aus, den Titel sicherte sich der deutsche Rekordmeister Bayern München. Im Handball oder Basketball hat sich ein Final Four im wichtigsten europäischen Wettbewerb seit Jahren bewährt.

Der neue Modus der Champions League im Fußball sieht ab 2024 eine Aufstockung von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer vor.

(SID)

