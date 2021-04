Publiziert 16/04/2021 Am 09:28 GMT | Update 16/04/2021 Am 09:34 GMT

Dank des Siegs von Bayern München in Paris (1:0) holte die Bundesliga noch einmal 0,286 Zähler.

Auch wenn Paris Saint-Germain die verbleibenden drei Spiele gewinnen sollte, wird Frankreich Deutschland aber nicht mehr von Platz vier, der den vierten Champions-League-Platz garantiert, verdrängen können.

Frankreichs Rückstand auf die Bundesliga beträgt deutliche 17,489 Punkte.

England, Spanien und Italien werden allerdings in den kommenden Spielen den Vorsprung auf Deutschland noch einmal ausbauen können.

FC Bayern in der UEFA-Klub-Wertung vorne

In der Klub-Koeffizientenwertung bleibt der FC Bayern trotz des Viertelfinal-Aus gegen PSG derweil die Nummer 1. Die Münchner führen die Klub-Rangliste mit 134,000 Punkten vor Real Madrid (126,000) und FC Barcelona (122,000) an. Sie können auch in dieser Saison nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Paris ist Siebter (113,000). Borussia Dortmund liegt als zweitbester deutscher Klub auf Rang 13.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21

(maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23):

Platz Land Saison 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Gesamt 1. England 14,357 20,071 22,642 18,571 22,071 98,213 2. Spanien 20,142 19,714 19,571 18,928 18,642 96,997 3. Italien 14,250 17,333 12,642 14,928 16,000 75,153 4. Deutschland 14,571 9,857 15,214 18,714 15,214 73,570 5. Frankreich 14,416 11,500 10,583 11,666 7,916 56,081 6. Portugal 8,083 9,666 10,900 10,300 9,600 48,549 7. Niederlande 9,100 2,900 8,600 9,400 9,200 39,200 8. Russland 9,200 12,600 7,583 4,666 4,333 38,382 9. Belgien 12,500 2,600 7,800 7,600 6,000 36,500 10. Österreich 7,375 9,750 6,200 5,800 6,700 35,825

UEFA-Klub-Koeffizienten:

(maßgeblich für die Setzliste bei Auslosungen):

Platz Verein Saison 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 Gesamt 1. FC Bayern München 22,000 29,000 20,000 36,000 27,000 134,000 2. Real Madrid 33,000 32,000 19,000 17,000 25,000 126,000 3. FC Barcelona 23,000 25,000 30,000 24,000 20,000 122,000 4. Manchester City 18,000 22,000 25,000 25,000 30,000 120,000 5. Juventus Turin 33,000 23,000 21,000 22,000 21,000 120,000 ... 13. Borussia Dortmund 22,000 10,000 18,000 18,000 22,000 90,000

