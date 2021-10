Mats Hummels legte die Fehler schonungslos offen und meinte gar: "Wenn ich die Konter und Räume sehe, die Ajax die ganze Zeit hatte, waren wir mit dem 0:4 sogar noch gut bedient."

Der Innenverteidiger erklärte weiter: "Wir hatten selbst drei Riesenchancen, um das Ergebnis erträglicher zu gestalten, die sind aber nicht reingegangen. Der Rest war einfach - Ajax war giftiger, galliger und wir waren weich."

Ein schonungsloses Fazit des Weltmeisters von 2014, was angesichts der höchsten Champions-League-Niederlage der Klubgeschichte aber durchaus berechtigt erscheint.

BVB-Trainer Marco Rose schlug in dieselbe Kerbe und kritisierte ebenfalls die Mentalität seiner Spieler: "Wir haben gar nicht schlecht angefangen und bekommen dann das Standard-Gegentor. Als es 0:2 stand, war unsere Körpersprache, als ob es 0:4 steht, und wir sind raus aus der Party."

Rose nach BVB-Debakel: "Zu viele einfache Fehler gemacht"

Laut Rose würde dies beim FC Bayern nicht passieren: "Natürlich haben wir auch paar jungen Spieler dabei und wenn du 0:2 zurückliegst bist du nie zufrieden, aber Joshua Kimmich winkt nicht nur ab, sondern der wird richtig sauer und das ist vielleicht der Unterschied. Bei Bayern wäre dann Feuer unter Dach, aber es ist immer die Frage, wie man auf solche Situationen reagiert."

Roses ernüchterndes Fazit nach dem Debakel: "Wir müssen sehr hart arbeiten, um besser zu werden und unsere Ziele zu erreichen. Wir haben heute zu viele einfache Fehler gemacht."

Die Chance zur Revanche hat der BVB bereits am nächsten Champions-League-Spieltag. Am 3. November kommt es in der Gruppenphase zum Rückspiel gegen Ajax Amsterdam. Eine erste Chance auf Wiedergutmachung bei den Fans hat der BVB schon am Samstag. Dann geht es für die Schwarz-Gelben in der Bundesliga auf der Bielefelder Alm gegen die Arminia.

