Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale der Champions League mit Atlético Madrid zu tun. Der Champions-League-Finalist von 2014 und 2016 ist eines der schwereren Lose, die für den deutschen Rekordmeister möglich waren.

"Wir haben vor jedem Respekt, aber Angst haben wir keine", betonte Hasan Salihamidzic. Gegen die Mannschaft des emotionalen argentinischen Trainers Diego Simeone sei aber unabhängig davon eine "Top-Leistung" gefragt.

Ad

Atlético und ihr Trainer besäßen vor allem "viel Mentalität, da ist alles möglich. Das wird packend und spannend", sagte der Sportvorstand der Münchner. "Gutes Los, interessanter Gegner, ich freu' mich drauf", ergänzte Trainer Julian Nagelsmann höchst unaufgeregt.

La Liga Alaba lobt Real nach Derbysieg: "Funktioniert immer besser" VOR 3 STUNDEN

Daneben kommt es auch zum Kracher zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain. Es ist gleichzeitig das Aufeinandertreffen von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

Titelverteidiger FC Chelsea trifft auf OSC Lille.

Die Hinspiele im Achtelfinale finden am 15./16. und 22./23. Februar 2022 statt, die Rückspiele am 8./9. und 15./16. März 2022. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.

Alle Partien im Überblick:

Benfica Lissabon - Real Madrid

Atlético Madrid - FC Bayern

FC Salzburg - FC Liverpool

Inter Mailand - Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon - Juventus Turin

FC Chelsea - OSC Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United

FC Villareal - Manchester City

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kimmichs aufrichtige Reue und ein Appell an die Menschlichkeit

Nagelsmann zur Favoritenfrage: "Ist so ein Thema für Journalisten"

Serie A Milan-Patzer genutzt: Inter Mailand springt an die Tabellenspitze VOR 12 STUNDEN