Titelverteidiger FC Chelsea, Manchester City, FC Bayern München, FC Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain - die Topfavoriten auf den Titel in der Champions League hatten sich bereits vorzeitig für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Mit Atlético Madrid sicherte sich am Dienstag die nächste Top-Mannschaft das Ticket für das Achtelfinale der Champions League. Die Rojiblancos gewannen beim FC Porto 3:1 (0:0) und sicherten sich so Platz zwei in der Gruppe B hinter dem FC Liverpool.

Ad

Vor den finalen acht Spielen der Gruppenphase am Mittwoch (18.45 Uhr im Liveticker) stehen somit bereits zwölf Mannschaften für die im Februar 2022 beginnende K.o.-Phase fest.

Champions League Lewandowski wehrt sich: Aussagen über Messi "falsch interpretiert" VOR 7 STUNDEN

Somit sind noch vier Plätze offen, wobei vor allem die Gruppe G mit dem VfL Wolfsburg jede Menge Spannung verspricht. Alle vier Mannschaften der Gruppe können sich noch für die K.o.-Phase qualifizieren.

Lostöpfe für die Achtelfinal-Auslosung der Champions League:

GRUPPENSIEGER

(TOPF 1) GRUPPENZWEITE

(TOPF 2) Manchester City Paris Saint-Germain FC Liverpool Atlético Madrid Ajax Amsterdam Sporting Lissabon Real Madrid Inter Mailand FC Bayern München noch offen Manchester United noch offen noch offen noch offen noch offen noch offen

Vorrundengegner und Mannschaften aus derselben nationalen Liga können nicht gegeneinander gelost werden. Der FC Bayern kann also beispielsweise auf PSG, Atlético, Inter Mailand oder Sporting Lissabon treffen.

Die Auslosung für das Achtelfinale findet am kommenden Montag, 13. Dezember, um 12:00 Uhr in Nyon (Liveticker bei Eurosport.de) statt.

Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 15./16. und 22./23. Februar 2022 statt, die Rückspiele am 8./9. und 15./16. März.

Als Gruppendritte fixe Absteiger in die Europa League:

RB Leipzig (Gruppe A), FC Porto (B), Borussia Dortmund (C), Sheriff Tiraspol (D), Zenit St. Petersburg (H)

Stand vor dem letzten Spieltag am Mittwoch:

GRUPPE E:

Benfica (3./fünf Punkte) könnte sich mit einem Sieg gegen Dynamo Kiew fürs Achtelfinale qualifizieren, wenn der FC Barcelona (2./sieben Punkte) nicht beim FC Bayern gewinnt.

GRUPPE F:

Atalanta Bergamo (3./sechs Punkte) und der FC Villarreal (2./sieben Punkte) stehen sich im direkten Duell gegenüber. Villarreal reicht ein Remis fürs Achtelfinale. Bergamo könnte bei einer Niederlage noch von den Young Boys Bern (4./vier Punkte) überholt werden.

GRUPPE G:

OSC Lille (1./acht Punkte), FC Salzburg (2./sieben Punkte), FC Sevilla (3./sechs Punkte) und der VfL Wolfsburg (4./fünf Punkte) können alle noch aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Kurios: Für den VfL geht es im Heimspiel gegen Lille nur noch um Champions League oder Europacup-Aus. Platz drei - und damit die Europa League - können die Wölfe nicht mehr erreichen.

GRUPPE H:

FC Chelsea (1./zwölf Punkte) und Juventus Turin (2./zwölf Punkte) kämpfen in einem Fernduell um den Gruppensieg. Chelsea spielt bei Zenit St. Petersburg, Juventus zuhause gegen Malmö. Der direkte Vergleich spricht für die Londoner.

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski wehrt sich: Aussagen über Messi "falsch interpretiert"

BVB-Coach Rose legt nach: "Mit ‘zwayerlei‘ Maß gemessen"

La Liga Verlängerung oder Verkauf? Barça setzt Dembélé ein Ultimatum VOR 8 STUNDEN