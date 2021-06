Publiziert 24/06/2021 Am 13:40 GMT | Update 24/06/2021 Am 13:52 GMT

"Die Auswärtstorregel ist seit ihrer Einführung im Jahr 1965 fester Bestandteil der UEFA-Wettbewerbe. Die Frage ihrer Abschaffung wurde jedoch in den letzten Jahren bei verschiedenen UEFA-Sitzungen diskutiert", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin: "Obwohl es keine Einigkeit in den Ansichten gab, haben viele Trainer, Fans und andere Fußballakteure ihre Fairness infrage gestellt und sich für eine Abschaffung der Regel ausgesprochen."

In der Qualifikation zu UEFA-Turnieren wird die Regel ebenfalls abgeschafft, wenn zwei oder mehr Mannschaften in der Gruppenphase punktgleich sind. Sie bleibt allerdings bestehen, wenn weitergehend zusätzliche Kriterien ins Spiel kommen müssen, die auf alle Gruppenspiele angewendet werden. So soll eine maximale Anzahl von sportlichen Kriterien beibehalten werden.

EURO 2020 "Ronaldo ist Gott": Weltrekordler schreibt seine Legende fort VOR EINER STUNDE

Das könnte Dich auch interessieren: Zuversicht nach Zitterpartie: Die Zungen sind entfesselt

(SID)

Löw verrät: Das habe ich der Mannschaft in der Pause gesagt

EURO 2020 "Es war nicht genug": EM-Aus trifft Lewandowski hart VOR EINER STUNDE