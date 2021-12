Xavi sprang von der Trainerbank auf, gestikulierte wild, redete auf seine Spieler ein - doch es half alles nichts.

Am Ende stand am Sonntag eine 0:1-Heimniederlage in der Liga gegen Betis Sevilla und damit die erste Pleite für den FC Barcelona unter der Regie des neuen Trainers und Klub-Idols (im vierten Spiel) zu Buche.

"Es ist eine Niederlage, die wehtut. Wir sind wütend, verärgert und traurig", konstatierte der 41-Jährige im Anschluss niedergeschlagen und ergänzte: "Wir haben die Chance vertan (in der Tabelle nach oben zu klettern; Anm. d. Red.), weil wir gegen einen direkten Konkurrenten einen Fehler gemacht haben."

Jener Fehler ereignete sich in der 79. Minute, als die Blaugrana viel zu weit aufgerückt war und in der Folge eiskalt in einen Konter der Gäste lief. Juanmi nahm die Einladung der Hausherren dankend an und verwandelte frei vor Marc-André ter Stegen trocken.

Anstatt mit einem Sieg bis auf einen Punkt in der Tabelle an die Andalusier, die mit 30 Zählern derzeit auf Rang drei rangieren, heranzurücken, verharrt Barça (23 Punkte) weiter auf Rang sieben und damit außerhalb der europäischen Plätze. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt aktuell sechs Punkte.

Die anfängliche Euphoriewelle ist für den Moment erstmal abgeflacht.

Xavis bisherige Amtszeit gleicht einer Achterbahnfahrt

"Es ist ein Rückschritt, doch wir müssen weiter arbeiten. Barcelona ist immer dazu verpflichtet, zu gewinnen - vor allem zuhause. Das tun wir nicht. In dieser Saison tun wir uns auch sehr schwer, auswärts zu gewinnen", brachte es Jordi Alba auf den Punkt.

In der Tat konnten die Katalanen in der laufenden Spielzeit gerade einmal einen Auswärtssieg ( 3:1 beim FC Villarreal ) einfahren. Ähnlich wie Barças gesamter Saisonverlauf gleicht auch die bisherige Amtszeit von Xavi einer Achterbahnfahrt.

Viel Hoffnung auf eine ruhige Zukunft macht auch Fußball-Experte José-Luis Prados von Eurosport in Madrid nicht.

"Barças Hauptproblem ist ganz klar die Offensive. Die zahlreichen Ausfälle im Sturm wiegen schwer, was auch Xavis Vorgänger Ronald Koeman erfahren musste, der es nicht geschafft hat, Lösungen für dieses Problem zu finden. Es bleibt nun abzuwarten, ob Xavi eine Lösung dafür findet. Er mag der neue Guardiola oder der neue Cryuff sein, aber er hat einfach nicht die Spieler, um in dieser Saison viel mehr zu erreichen", so der Experte.

Barca-Trainer Xavi während der Partie gegen Espanyol Barcelona Fotocredit: Getty Images

Barça droht in München der Worst Case

Xavi ist sich der Schwere seiner Mission, Barça wieder nach oben führen, offensichtlich bewusst und legte nach der Pleite gegen Betis den Finger gnadenlos in die Wunde. "Wir müssen eine Menge Dinge verbessern", forderte er.

Viel Zeit bleibt ihm dafür jedoch nicht. Bereits am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) steht für den FC Barcelona das nächste "Finale", wie Xavi es selbst bezeichnete, auf dem Programm. Die Katalanen sind am letzten Spieltag der Champions League bei niemand Geringeres als dem FC Bayern fast schon dazu verdammt, zu siegen, um das Ticket für die K.o.-Phase zu buchen.

Lediglich bei einem Erfolg in München wären die Blaugrana sicher im Achtelfinale. Sollte Barça allerdings wie im Hinspiel (0:3) leer ausgehen oder nur ein Remis holen und Benfica Lissabon im Parallelspiel gegen Dynamo Kiew (21:00 Uhr) gewinnen, müssten die Katalanen bereits nach der Vorrunde die Segel in der Königsklasse streichen.

Nicht nur aus sportlicher, sondern besonders aus wirtschaftlicher Sicht wäre dies ein heftiger Schlag ins Kontor für den finanziell ohnehin angeschlagenen Klub

"Barça hat im Budgetplan mit dem Einzug in das Viertelfinale der Königsklasse kalkuliert, was bedeutet, dass sie bei einem vorzeitigen Ausscheiden rund 20 Millionen Euro verlieren würden. Je nachdem, wie weit sie in der Europa League kommen, könnte sich der Verlust aber noch verringern. Allerdings würden sie selbst beim Gewinn der Europa League lediglich 15 Millionen Euro einnehmen.", so Eurosport-Experte Prados.

Gerard Pique (Barcelona) während des Champions-League-Hinspiels gegen den FC Bayern Fotocredit: Getty Images

Xavi vor "Finale" gegen Bayern optimistisch

Trotz des "Schocks vor dem Finale" gegen Betis, wie die spanische "Sport" titelte, zeigte sich Xavi vor dem Gipfeltreffen am Mittwochabend in der Allianz Arena optimistisch.

"Ich sehe, dass die Mannschaft in der Lage ist, nach München zu fahren und zu gewinnen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen kämpfen wie die Tiere", erklärte er.

Auch Bayern-Trainer Nagelsmann redete die Katalanen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel stark: "Sie verteidigen unter Xavi wieder deutlich aktiver und einen Tick höher. Auch das Gegenpressing ist wieder eher so, wie es zu seiner aktiven Zeit unter Pep Guardiola war. Barça ist nach wie vor eine sehr gute Mannschaft mit Weltklasse-Spielern."

Nun liegt es an Xavi und seinem Team, mit einem Erfolgserlebnis in München den Worst Case zu verhindern und darüber hinaus eine ähnliche Euphorie wie beim Amtsantritt des neuen Trainers zu entfachen.

