Trainer Marco Rose verzichtet zunächst auf Top-Torjäger Erling Haaland. Der Norweger, der am vergangenen Samstag gegen die Bayern nach überstandener Hüftbeugerverletzung sein Startelf-Comeback gegeben hatte, nimmt auf der Bank Platz. Für ihn rückt Neuzugang Donyell Malen in die Mannschaft.

Außerdem gibt es weitere Änderungen im Vergleich zum Bundesliga-Spitzenspiel. Julian Brandt steht nach seinem Zusammenprall mit Dayot Upamecano noch nicht im Kader, der Nationalspieler wird von Marius Wolf ersetzt.

Auf Emre Can muss Rose ebenfalls verzichten. Der ehemalige Turiner hatte in der letzten Champions-League-Partie gegen Sporting die Rote Karte gesehen. Für ihn rückt Axel Witsel in die Startelf. Auch Manuel Akanji muss passen: Laut BVB unterzog sich der Schweizer einem "kleinen Eingriff am Knie". Dan-Axel Zagadou verteidigt somit neben Mats Hummels im Abwehrzentrum. Linksverteidiger Raphael Guerreiro bekommt eine Pause verordnet, könnte im Laufe der Partie aber noch ins Spiel kommen. Statt des Portugiesen beackert Nico Schulz die linke Abwehrseite.

Bei Besiktas startet indes ein alter Bekannter: Michy Batshuayi, zwischen Januar und Juni 2018 auf Leihbasis für den BVB aktiv, läuft als Mittelstürmer auf.

BVB - Besiktas: Die Aufstellungen

Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz - Witsel - Dahoud, Bellingham - Wolf, Reus - Malen

Aufstellung Besiktas Istanbul: Destanoglu - Uysal, Welinton, Montero, Meras - Topal, Souza - Karaman, Bozdogan, Larin - Batshuayi

