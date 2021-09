Erling Haaland hat an den ersten vier Bundesligaspieltagen bereits fünf Treffer markiert, für Norwegen erzielte er zuletzt gegen Gibraltar einen Dreierpack.

"Er kann natürlich noch Erfahrung sammeln, er muss lernen mit Widerständen umzugehen. Er ist schon viele Schritte gegangen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, bei denen er sich noch entwickeln kann", sagte Marco Rose.

Für das Spiel in Istanbul erwartet der BVB-Coach derweil einen heißen Tanz. "Wir wissen, dass dort eines der lautesten Stadien in Europa ist. Das stachelt uns an", sagte er.

Besiktas "verteidigt sehr aggressiv, hat Qualität nach vorne. Das wird ein hartes Spiel für uns", so Rose.

