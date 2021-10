Erling Haaland hob entschuldigend die Hände, klopfte sich immer wieder auf die linke Brust und hatte dabei sein traurigstes Gesicht aufgelegt. Aus dem rappelvollen Gästeblock blickten ihn ähnlich konsternierte Mienen an. Immerhin: Pfiffe hallten ihm nicht entgegen.

Unmittelbar nach Schlusspfiff suchte der Norweger den Kontakt mit den rund 3.000 mitgereisten Fans aus Dortmund, die in der stimmungsvollen Johan Cruijff Arena soeben eine historisch schlechte Leistung ihres BVB hatten ertragen müssen.

Chancenlos, überfordert, hilflos - über die höchste Champions-League-Niederlage der Dortmunder Vereinsgeschichte kann man jede Menge negativ behafteter Adjektive schreiben.

Teil der Wahrheit ist aber auch, das Ajax Amsterdam an diesem Abend wohl jede Menge Top-Klubs hätte alt aussehen lassen.

Marco Rose bringt es auf den Punkt: "Scheiße"

Die Aufarbeitung des Debakels begann für die Borussia schon wenige Minuten nach Abpfiff am Spielfeldrand oder den Katakomben - und bedurfte im Fall von Führungsspieler Mats Hummels auch keiner tiefgreifenden Analyse.

"So doof es klingt: heute ist es sehr einfach", befand der Innenverteidiger und erklärte: "Wir waren die klar schlechtere Mannschaft in allen Belangen und haben auch in der Höhe verdient 0:4 verloren. Wenn ich die Konter sehe, die Ajax hatte, diese Räume, dann kann man auch davon sprechen, dass wir noch gut bedient sind."

Marco Rose beschrieb auf der anschließenden Pressekonferenz seine Gefühlswelt leicht schmunzelnd mit nur einem Wort: "Scheiße!"

Doch so einfach, das bringt das Geschäft Profifußball mit sich, kann man eine solche Niederlage natürlich nicht abhaken. Zu viele Fragen wirft sie schließlich für den weiteren Saisonverlauf auf. Schon in der Bundesliga musste der BVB bei den Niederlagen in Freiburg (1:2) und Borussia Mönchengladbach (0:1) zwei Rückschläge hinnehmen, die mehr oder weniger als Ausrutscher deklariert werden können. Der Offenbarungseid von Amsterdam jedoch legt die Problemfelder der Borussia schonungslos offen.

Das große Problem: Dortmund fehlt der Plan B

Dem BVB fehlt unter Rose die defensive Stabilität. Inklusive Supercup musste Schwarz-Gelb in dieser Saison schon 22 Gegentreffer in 13 Pflichtspielen hinnehmen. Dass man in der Liga nur einen Punkt hinter dem FC Bayern auf Rang zwei steht, im Pokal die erste Runde überstand und auch die ersten beiden Champions-League-Partien gewann, ist der brillanten Offensive um Haaland geschuldet. Doch was tun, wenn die Offensivmaschinerie stockt? Dann fehlt dem BVB der Plan B.

"Wenn man fußballerisch nicht seinen besten Tag hat, muss man mit anderen Mitteln dagegenhalten. Das ist unser großes Problem", erkannte auch Hummels. "Ajax war aggressiver, giftiger, galliger. Wir waren weich, haben Ajax das Spiel komplett überlassen, hatten einfache Ballverluste."

Rose wollte zur Halbzeit das Aggressivitäts-Defizit mit der Heriennahme von Emre Can bekämpfen - der Effekt verpuffte jedoch. Der deutsche Nationalspieler stand genauso neben sich, wie er beim 0:3 von Antony achselzuckend neben dem Torschützen stand.

Am ersten echten Gradmesser gescheitert

Dortmund muss gegen Gegner, die ihnen spielerisch überlegen sind, eine andere Gangart an den Tag legen. Ganz egal, ob die Gründe dafür ein schwacher Tag, schwere Beine oder die Übermacht des Kontrahenten sind. Es ist Roses Aufgabe, diese Denkweise bei Spielern wie Haaland, Malen und Co. zu implementieren. Auch wenn das bedeutet, Superstars hier und da vor den Kopf zu stoßen.

So, wie bei Donyell Malen geschehen. Der Niederländer machte bei der Rückkehr zu seinem Jugendverein (2008-2015) in der 53. Minute einen Laufweg in die eigene Hälfte nicht mit letzter Überzeugung mit und wurde umgehend vom Feld genommen.

Defensive ist Teamwork heißt es, beim BVB ist sie genau das noch nicht immer. Wenn gegen die Großen der Bundesliga und auch im weiteren Verlauf der Königsklasse gegen spielstarke Mannschaften nicht erneut Desaströses passieren soll, dann muss Dortmund in diesem Bereich deutlich zulegen.

Immerhin: Einen kleinen Erfolg verbuchte Borussia Dortmund an diesem sonst so ernüchternden Dienstag dennoch. Die U19 bezwang den hochgehandelten Ajax-Nachwuchs in der Youth League mit 5:1.

