Steven Berghuis (17.) und der frühere Frankfurter Bundesligaprofi Sebastien Haller (43.) trafen für Ajax, das zum Auftakt 5:1 bei Sporting Lissabon gewonnen hatte.

Für Haller war es bereits der fünfte Treffer in seinem zweiten Spiel in der Königsklasse. Besiktas kassierte dagegen die zweite Niederlage im laufenden Wettbewerb, am ersten Spieltag hatte der türkische Meister 1:2 gegen Dortmund verloren.

Das könnte Dich auch interessieren: Nullnummer: Inter und Donezk warten weiter auf den ersten Sieg

Champions League Chelseas Kanté fällt mit Corona für Juve-Spiel aus VOR 5 STUNDEN

(SID)

So reagiert PSG-Coach Pochettino auf den Zoff der Superstars

Ligue 1 "Messi muss Mbappé dienen": Ex-PSG-Star mit klarer Forderung VOR 5 STUNDEN