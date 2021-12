Am Montag, 13. Dezember wurde im Schweizerischen Nyon das Achtelfinale der Champions League ausgelost.

Von den deutschen Mannschaften überstand nur der FC Bayern München die Gruppenphase. Borussia Dortmund und RB Leipzig stiegen in die Europa League ab, der VfL Wolfsburg musste als Gruppenletzter die Segel im internationalen Wettbewerb vollständig streichen.

Ad

Obwohl der deutsche Rekordmeister seine Gruppe mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän gewann, drohten in der Runde der letzten 16 einige dicke Brocken. Der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wurde schließlich Atlético Madrid zugelost.

La Liga Alaba lobt Real nach Derbysieg: "Funktioniert immer besser" VOR 3 STUNDEN

Hier gibt es die Auslosung der Champions League in Nyon zum Nachlesen.

Die Spiele:

Benfica Lissabon - Real Madrid

FC Villarreal - Manchester City

Atlético Madrid - FC Bayern München

Red Bull Salzburg - FC Liverpool

Inter Mailand - Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon - Juventus Turin

FC Chelsea - OSC Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United

12:25 Uhr - Auf Wiedersehen!

Für den Moment verabschiede ich mich von Euch. Hier geht es ab 13:00 Uhr mit der Auslosung in der Europa League weiter. Bis gleich!

12:22 Uhr - Begegnungen ausgelost

Die Achtelfinalmatches stehen fest. Der FC Bayern München hat mit Atlético Madrid einen schwierigen Gegner zugelost bekommen. EIn absoluter Kracher zumindest den Namen nach wird auch das Duell zwischen Paris Saint-Germain mit Lionel Messi und Neymar und Manchester United mit Cristiano Ronaldo.

12:17 Uhr - Bayern gegen Atlético

Der Gegner des FC Bayern München steht fest. Es ist Atlético Madrid.

12:15 Uhr - Kleiner Patzer

Es gab eine kleine Panne bei der Auslosung. Villarreal wurde erneut gegen Manchester United gelost. Das ist natürlich nicht möglich, da beide schon in der gleichen Vorrundengruppe waren.

12:12 Uhr - Die Auslosung beginnt

Es geht los. Die Achtelfinalmatches der Champions League werden nun ausgelost. Oben im Thread seht Ihr alle Spiele auf einen Blick.

12:09 Uhr - Andrey Arshavin zu Gast

Das Endspiel der Champions League wird in St. Petersburg ausgetragen, und einer der zumindest in sportlicher Hinsicht bekanntesten Einwohner der Stadt spielt heute Losfee. Andrey Arshavin hat heute in der Hand, wer gegen wen im Achtelfinale antreten muss.

12:06 Uhr - Die Regeln

Giorgio Marchetti wird auf der Bühne begrüßt und erklärt noch einmal die Regeln der Auslosung. Zu dem fasst er die Highlights der Vorrunde noch einmal zusammen, hebt unter anderem das 80. Champions-League-Tor von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hervor.

12:02 Uhr - Vorstellung der Klubs

Pedro Pinto begrüßt die Anwesenden in Nyon und vor den Bildschirmen. Die 16 Teams, die noch im Rennen sind, werden kurz vorgestellt. Es sind Klubs aus acht verschiedenen Ligen.

12:00 Uhr - Los geht's

Die Veranstaltung beginnt. An dieser Stelle sei schon einmal darauf hingewiesen, dass mit Start der eigentlichen Auslosung alle Begegnungen hier oben im Ticker auf einen Blick zusammengefasst werden.

INFO - Wer trifft auf wen?

Die Sieger der acht Vorrundengruppen bekommen es mit den Gruppenzweiten zu tun. Die Gruppenzweiten haben zuerst Heimrecht. Mannschaften, die dem gleichen Verband angehören, können im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen. Gleiches gilt für Teams, die schon in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben.

Info - Der Modus

Für diese Saison hält die K.o.-Phase ein Neuerung im Regelwerk bereit: Erstmals kommt die Auswärtstorregel nicht mehr zum Tragen. Bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel gibt es ab sofort immer eine Verlängerung.

Info - Die Teams

Die verbliebenen 16 Mannschaften sind in zwei Töpfe unterteilt. Im Topf der Gruppensieger sind neben dem FC Bayern München auch Manchester City, der FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Manchester United, der OSC Lille und Juventus Turin. Im Topf der Gruppenzweiten warten Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Sporting Lissabon, Inter Mailand, Benfica Lissabon, FC Villarreal, FC Salzburg und der Vorjahressieger FC Chelsea.

Info - Herzlich Willkommen!

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zur Auslosung der Achtelfinalspiele in der Champions League. Um 12:00 Uhr begleitet Sebastian Würz für Euch die Auslosung aus Nyon im Liveticker. Hier erfahrt ihr, auf wen der FC Bayern München in der Runde der letzten 16 trifft.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kimmich zeigt aufrichtige Reue

Nagelsmann zur Favoritenfrage: "Ist so ein Thema für Journalisten"

Serie A Milan-Patzer genutzt: Inter Mailand springt an die Tabellenspitze VOR 12 STUNDEN