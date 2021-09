Champions League

Messi, der wegen einer Knieverletzung zuletzt zwei Spiele verpasst hatte, erzielte dabei seinen ersten Treffer für den neuen Klub.

Damit hat der Superstar in der Liste der erfolgreichsten Torjäger der "Königsklasse" den Rückstand auf Cristiano Ronaldo (135 Treffer) verkürzt.

Drei Dinge, die bei PSG gegen Manchester City auffielen.

1. Messi sprengt seine Fesseln

Bislang wirkte Lionel Messi bei Paris Saint-Germain eher wie im falschen Film. Und auch das Blockbuster-Duell gegen ManCity, das Aufeinandertreffen mit seinem alten Förderer Pep Guardiola, ließ zunächst keinen anderen Eindruck zu. Der 34-jährige Argentinier hatte wenig Einfluss auf das Spiel von PSG. Ein paar nette Dribblings, ja, mehr aber auch nicht.

Es war zuweilen erstaunlich, wie tief er sich fallen lassen musste und wie klar es wurde, dass die ihm zugedachte Rolle als Umschaltspieler ihm so rein gar nicht liegt. Er war über weite Strecken der Partie ein ganz normaler Spieler. Aber Messi wäre nicht Messi, wenn er nicht beharrlich auf seine Chance für einen genialen Moment gelauert hätte. Sie kam spät, aber sie kam: In der 74. Minute traf er nach Doppelpass mit Kylian Mbappé sehenswert in den Winkel. Was danach kam: Pure Freude.

Messi strahlte über das ganze Gesicht, jeder freute sich mit ihm, die Tribünen im Prinzenpark bebten. Es war ein Moment, auf den Messi etwas warten musste und bemerkenswert, wie wertvoll ihm dieser erste Treffer für PSG erschien. Zudem war die Entstehung ein wichtiges Signal und möglicherweise der Impuls dafür, dass das "Monster", das der Luxus-Kader von PSG nun mal ist, nun entfesselt ist.

Wenn es den Stars wie beim Tor von Messi gelingt, zu kombinieren, ihre Stärken zu bündeln, dann verbreitet das Monster erst recht seinen Schrecken im Weltfußball. "Wir wussten, dass man gegen City leiden muss. Aber wir wussten auch, wie man spielt und angreift, wenn es nötig ist. Teams aufzubauen braucht Zeit", sagte PSG-Trainer Mauricio Pochettino.

Es liegt nun an ihm, dieses Gefühl zu konservieren und ein System zu finden, in dem sich jeder Ausnahmeakteur wiederfindet. Perfekt war der Auftritt gegen City keineswegs, ein Signal an die Konkurrenz dagegen schon.

2. ManCity: Die größte Stärke, die größte Schwäche

City hat trotz der Niederlage kein schlechtes Spiel gemacht. Der Schock durch den frühen Rückstand von Idrissa Gueye (8.) wurde schnell verdaut, nach 20 Minuten war das Team von Pep Guardiola das spielbestimmende. Ballbesitz, Kombinationen und immer wieder präzise Verlagerungen auf die Außen Jack Grealish und Riyad Mahrez zerstörten den Mut der Pariser, die diese Phase nur mit Latten-Glück, Unvermögen in der City-Offensive und den Paraden von Gianluigi Donnarumma schadlos überstand.

Vor allem das Pressing, das City aufzog, war Weltklasse. Aggressiv, kollektiv, impulsiv gingen die Gäste zu Werke - wobei Kevin De Bruyne nach einem rüden Foul gegen Gueye auch durchaus hätte vom Platz gestellt werden können. Mit dieser Mentalität, mit dieser taktischen Disziplin, präsentierte City seine größte Stärke.

Jack Grealish, Bernardo Silva und Pep Guardiola Fotocredit: Getty Images

Mit dieser Basis ist in dieser Champions-League-Saison einiges möglich. "Wir haben eine gute Leistung gezeigt, alles gegeben. Konter sind immer gefährlich bei deren Spielern. Kompliment an PSG. Wir haben sie kontrolliert, aber nicht getroffen", bemerkte Guardiola.

Auch ihm ist die größte Schwäche seines Teams namens "Abschlussqualität" natürlich nicht entgangen. Sergio "Kun" Agüero wurde zum FC Barcelona gelassen. Es ist kein Geheimnis, dass City gerne Harry Kane oder Cristiano Ronaldo verpflichtet hätte - einen Akteur, der auch in diesem Bereich "Weltklasse" garantiert.

Raheem Sterling ist das in vorderster Linie definitiv nicht. Pep muss sich schnell etwas einfallen lassen, um dieses offensichtliche Defizit zu beheben.

3. Bizarres "Scheich-Duell": Interessant ist's dann doch!

Bei den Summen, die sowohl PSG als auch ManCity in ihre Kader stecken, darf dem gemeinen Fußball-Fan schon mal schlecht werden. Das ist alles nicht mehr normal, sagen viele. In diesen von Katar und Abu Dhabi gesponserten Mannschaften steckten mehr Öl und Erdgas als in Englands Tankstellen, witzelten andere. Und doch war es schwierig, nicht hinzusehen. Ja, die Aufstellungen mit lauter Weltstars waren bizarr, aber die Qualität des Spiels dann doch sehr beachtlich.

Lionel Messi traf zum ersten Mal für PSG Fotocredit: Getty Images

Es war interessant, welch hohes Tempo beide Teams gingen, sich Neymar und Mbappé mit Kunststückchen zu profilieren versuchten, Messi seine Rolle suchte und ein Marco Verratti sich in jeden Zweikampf warf. Bei City gab es enorme Ballsicherheit und Stellungsspiel aus dem Lehrbuch von Rodri zu sehen. Auf dem Rasen im Prinzenpark waren einige der weltbesten Akteure versammelt - und sie lieferten.

