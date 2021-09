Champions League

Donyell Malen, der im Sommer von der PSV Eindhoven nach Dortmund gewechselt war, bislang aber noch nicht vollumfänglich überzeugte, traf erstmals für seinen neuen Arbeitgeber und avancierte beim 1:0 über Sporting zum Mann des Spiels.

Im Anschluss an den knappen Erfolg über die Portugiesen war man sich aufseiten der Hausherren einig, dass es sich um einen nicht sonderlich schmuckvollen, aber effektiven Auftritt gehandelt hatte.

Bei den Gästen, die nach der Packung zum Königsklassen-Auftakt gegen Ajax (1:5) um Wiedergutmachung bemüht waren, herrschte hingegen Ernüchterung.

Die Stimmen zum Spiel Borussia Dortmund - Sporting Lissabon:

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein gut organisierter Gegner. Insgesamt hatten wir ein paar Fehler zu viel. Wir haben aber gut gegen den Ball gearbeitet. Es war eine solide Leistung meiner Mannschaft, ohne zu glänzen. Wir haben ohne Erling gewonnen. Das ist gut, das ist wichtig."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Es hat sich sehr schwer angefühlt. Ich glaube nicht, dass wir die beste Leistung gezeigt haben, aber wir wollten unbedingt den Sieg aus Istanbul beim ersten Heimspiel vergolden. Und es ist mir völlig wurscht, ob wir einen Torschuss oder einhundert abgegeben haben. Insgesamt hatten wir eine positive Einstellung, auch gegen den Ball."

Mats Hummels (Borussia Dortmund): "Es war ein hartes Stück Arbeit, aber es macht mich umso glücklicher, dass wir das angenommen haben. Das ist die eine Sache, die uns fehlt, um so richtig erfolgreich zu sein - dass wir harte Spiele annehmen und dagegenhalten. Ich finde, das haben wir gemacht."

Sebastián Coates (Sporting): "Wir hatten ein anderes Ergebnis verdient, doch genau so ist der Fußball: Kleine Details machen den Unterschied. Wir hatten Chancen in der ersten Halbzeit, aber sind in Rückstand geraten. Das hat alles nur komplizierter gemacht."

(mit SID)

