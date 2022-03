Die Spanier hatten im Achtelfinale Italiens Top-Klub Juventus Turin ausgeschaltet. Nachdem das Hinspiel in Villarreal keinen Sieger gefunden hatte (1:1), gewann das Gelbe U-Boot im Piemont sensationell 3:0

Ad

Eine Leistung, die Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic offensichtlich imponierte. "Die Art und Weise, wie sie beim 3:0-Sieg in Turin aufgetreten sind, hat mich überrascht", sagte der Bosnier im Anschluss an die Auslosung. Er ergänzte: "Ich habe selbst in Turin gespielt und weiß, wie schwierig es ist, dort zu gewinnen. Wir nehmen es so, wie es ist. Aber natürlich wollen wir in die nächste Runde einziehen."

Bundesliga Kopfverletzung bei Bellingham - Rose wehrt sich gegen Kritik VOR 2 STUNDEN

Vorstandschef Oliver Kahn warnte vor dem Kontrahenten aus der Nähe von Valencia: "Villarreal hat im Achtelfinale gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Aus diesem Grund müssen wir gewarnt sein und diese Aufgabe mit voller Konzentration angehen. Niemand darf glauben, dass das zwei einfache Spiele werden", schrieb der ehemalige Weltklasse-Torhüter auf Twitter.

Nagelsmann: 3:0 gegen Juve "musst du erstmal schaffen"

Auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann machte deutlich, dass sein Team den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen werden. "Villarreal ist der amtierende Europa-League-Sieger. Sie haben einen Trainer und eine Mannschaft mit viel Erfahrung und einen klaren Plan. Sie spielen oft sehr ähnlich und sind in der Gruppenphase hinter Manchester United Zweiter geworden", so Nagelsmann.

Er erklärte weiter: "Gegen Juve 3:0 zu gewinnen, das musst du erstmal schaffen. Es sollte unser Anspruch sein, weiterzukommen, aber trotzdem muss man die Spiele erst einmal spielen und gewinnen."

Sollten die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht werden und das Ticket für die Runde der letzten Vier buchen, käme es entweder zum Aufeinandertreffen mit dem FC Liverpool oder Benfica Lissabon.

Die restlichen Viertelfinals haben es indes in sich: Real Madrid trifft nach der Aufholjagd gegen Paris Saint-Germain auf Vorjahressieger FC Chelsea, Manchester City duelliert sich mit ManUnited-Bezwinger Atlético Madrid.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel, der im Vorjahr mit den Blues im Halbfinale auf die Königlichen getroffen war, zeigte sich voller Vorfreude: "Das ist ein hartes Los. Die Aufgabe, im vollbesetzten Bernabéu zu spielen, könnte kaum größer sein", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Das könnte Dich auch interessieren: Kein Dortmunder! Flick nominiert Neuling Stach und Rückkehrer Weigl

Tuchel über Fan-Wirbel bei Chelsea: "Die richtige Entscheidung"

Premier League Lampard bricht sich bei Everton-Sieg die Hand beim Jubeln VOR 3 STUNDEN