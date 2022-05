Kaben sei laut dem Sportchef selbst "verdutzt" gewesen; er habe Kroos nicht provozieren wollen.

"Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen, antwortete der Weltmeister von 2014 auf die Frage, ob es überraschend gewesen sei, dass Real im Finale in Paris so in Bedrängnis geraten war. "Ganz, ganz schlimm", schimpfte Kroos anschließend noch.

Fuhrmann hält eine Aussprache zwischen den Beteiligten nicht für nötig: "Ich sehe da keine Notwendigkeit der Nachbereitung. Man sollte die Kirche im Dorf lassen."

