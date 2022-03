Tuchel lachte gequält. "Danke, dass Sie mir den Abend ruinieren", entgegnete der deutsche Teammanager des FC Chelsea einem Reporter, da stand der Einzug ins Viertelfinale der Champions League gerade ein paar Minuten fest.

Die Sanktionen und die Causa Abramowitsch waren Chelsea auch nach Lille gefolgt, wo Tuchel erfahren musste, dass die Mission Titelverteidigung in den kommenden Runden womöglich ohne Blues-Fans weitergehen könnte.

Ad

"Ich hatte so gute Laune. Können wir darüber sprechen, wenn es bestätigt ist?", sagte Tuchel am Mittwoch nach dem 2:1 (1:1) bei OSC Lille im Achtelfinal-Rückspiel. Kurz zuvor hatten unter anderem "Sky UK" und "The Athletic" berichtet, dass Chelsea ab dem Viertelfinale wohl zuhause ohne Fans spielen müsse.

Premier League Bei City-Transfer: Haaland fordert angeblich Ausstiegsklausel im Vertrag VOR 5 STUNDEN

Der Grund seien EU-Sanktionen gegen Noch-Besitzer Abramowitsch als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Chelsea weiter in der Zwickmühle

Während in der Premier League auf Basis einer Regierungserlaubnis Dauerkartenbesitzer die Stamford Bridge besuchen dürfen, soll dies nun nicht mehr für Europapokalspiele gelten. Vor der Auslosung des Viertelfinals am Freitag (12:00 Uhr) wollte sich Tuchel damit jedoch nicht weiter großartig beschäftigen.

"Wir sind immer noch sehr privilegiert. Es gibt Hunderte von Mitarbeiter, die sich vielleicht sogar existenzielle Sorgen machen", sagte er bei "DAZN": "Die erwarten von uns, dass wir Signale senden, kämpferisch und positiv bleiben."

Tuchel über Fan-Wirbel bei Chelsea: "Die richtige Entscheidung"

Doch ausgestanden ist die vertrackte Situation längst nicht. Chelsea muss so schnell wie möglich verkauft werden, um eine ganze Reihe von Problemen zu lösen. Am Freitag läuft die Frist für Angebote ab, der Wert des Vereins dürfte zwischen zweieinhalb und drei Milliarden Euro betragen.

Der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss und die Eigentümer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs sollen genauso interessiert sein wie ein Konsortium um Sebastian Coe, den Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes. Auch die Saudi Media Group soll bereit sein, ein Milliarden-Paket zu schnüren.

Abramowitsch-Abgang immer notwendiger

Erst wenn Chelsea nicht mehr Abramowitsch gehört, können auch die Sanktionen fallen, welche die Blues schon jetzt in arge Bedrängnis bringen. Noch immer dürfen sie keine Spielertransfers tätigen, Verträge verlängern oder gar Fanartikel verkaufen. Obendrein setzte der Hauptsponsor Three die Werbung aus.

Zwischenzeitlich war es gar fraglich, ob der sechsmalige englische Meister die Saison beenden kann. Diese Unsicherheit hängt immer noch wie eine dunkle Wolke über dem Klub, auch wenn Tuchel am Mittwoch im Bezug auf die Königsklasse sagte: "Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir weiterspielen."

Schon vor der Partie in Lille hatte es Diskussionen um die Anreise gegeben. Derzeit darf der Verein wegen der Sanktionen maximal 25.000 Euro an Reisekosten ausgeben. Tuchel hatte gar gescherzt, er würde selbst mit einem "Siebensitzer" nach Lille fahren, wenn sie nicht fliegen können.

Da der Trip vor den Restriktionen organisiert worden war, stellte dies kein Problem dar. Für das Viertelfinale (5./6. und 12./13. April) dürften Tuchel und Co. nun aber womöglich auf Partien gegen den FC Liverpool oder Manchester City hoffen, obwohl dies sportlich wohl die schwierigsten Lose sind. Aber eine Fahrt nach Lissabon, München oder Villarreal im Siebensitzer wird sicher irgendwann ziemlich ungemütlich.

Das könnte Dich auch interessieren: Käufer für Chelsea: Besitzer von Traditionsklub geben Angebot ab

(SID)

Tuchel trotzig: Dann fahr ich halt einen Siebensitzer!

Fußball "Zerbrechliche Pflanze" - Klopp warnt Reds vor Liga-Showdown VOR 6 STUNDEN