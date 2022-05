Am Dienstag hatte bereits der FC Liverpool seinen Platz im Endspiel der Königsklasse gesichert. Die Reds mit Trainer Jürgen Klopp bezwangen den FC Villarreal ( 3:2 ).

Die Tennis-Stars befinden sich gerade wegen des ATP-Masters und des zeitgleich stattfindenden WTA-Turniers in der spanischen Hauptstadt und hatten zwischen ihren Matches Zeit, um ins Stadion zu gehen.

Djokovic sprach in der Halbzeitpause mit "Movistar" und erklärte: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und ein Match auf sehr hohem Niveau zu sehen. Ich kenne Luka Modric gut, wir sprechen die gleiche Sprache, er ist ein guter Freund, es macht mir Freude, seinen Fußball zu sehen."

Die Atmosphäre sei "anders als beim Tennis, es gibt viele Fans". Zugleich verriet der Serbe, dass er in der Nähe der beiden Spanier Alcaraz und Nadal sitzt.

Am Donnerstag stehen jeweils die Achtelfinalpartien beim Masters an. Badosa hingegen schied schon in der zweiten Runde gegen Simona Halep aus.

