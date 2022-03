Real Madrid steht nach einer sensationellen Aufholjagd in der vierten von vier Halbzeiten im Achtelfinale gegen PSG im Champions-League-Viertelfinale. Binnen 16 Minuten drehten die Königlichen einen kumulierten 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 und verwandelten das Estádio Santiago Bernabéu in ein Tollhaus.

Held des Abends war Karim Benzema, der für alle drei Tore der Hausherren verantwortlich zeichnete, die Szene des Spiels aber seinem Kollegen David Alaba überließ.

Der ehemalige Münchner jubelte im Anschluss an das entscheidende Tor zum 3:1 abseits des Torschützen mit einem Klappstuhl (ja, mit einem handelsüblichen Klappstuhl) und sorgte damit für einen viralen Hit in den sozialen Medien.

Was sonst noch im furiosen Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain auffiel.

1. Die Wucht des Bernabéu

Es war dieser eine Gedanke, auf den ein hoffnungslos unterlegenes Real Madrid nach dem schmeichelhaften 0:1 im Hinspiel seine Hoffnung setzte: Von den Mauern des altehrwürdigen Estádio Santiago Bernabéu umgeben und mit den eigenen Fans im Rücken, ist alles möglich - egal wie der Gegner auch heißen mag.

Welche Wucht die Zuschauer entfachen und welchen Einfluss sie auf ein Spiel nehmen können, war jedem schnell klar. Schon in den ersten fünf Minuten stachelte Vinicius Junior die eigenen Fans nach zwei gelungenen Defensivaktionen an, forderte Reaktionen ein.

"Die Fans können dich auf ein Leistungsniveau pushen, das du von dir selbst nicht kennst", erklärte "DAZN"-Experte und Co-Kommentator Sandro Wagner während des Spiels und sollte damit recht behalten.

Denn in der zweiten Halbzeit verwandelte sich die Arena unmittelbar nach Benzemas Treffer zum 1:1-Ausgleich in einen wahrhaftigen Hexenkessel, der bis zum Abpfiff nicht mehr abkühlen sollte.

"Die zweite Halbzeit war magisch. Wir wussten, dass wir in Madrid alles rausholen können mit diesen Fans in unserem Rücken. Hier ist es einfach anders", schwärmte Alaba nach Spielende mit glänzenden Augen am "DAZN"-Mikro.

Dreierpacker und Matchwinner Benzema huldigte den Anhängern bei den spanischen Kollegen. Über seinen Jubel nach dem 3:1, bei dem er sich auf den Rasen kniete und die Finger in Richtung Tribüne reckte, sagte er: "Das ging raus an die Fans, denn sie haben uns heute ins Viertelfinale gebracht. Dafür wollte ich ihnen danken."

Wie schön, dass der Heimvorteil nach tristen zwei Coronajahren so langsam aber sicher sein Comeback feiert.

Karim Benzema war gegen PSG der Mann des Spiels Fotocredit: Getty Images

2. PSG zu überheblich

Drei Mal lag der Ball bereits im Tor der Madrilenen, ehe Benzema zum ersten Mal zum Jubel ansetzte. Drei Mal hatte der vor allem im ersten Durchgang kaum aufzuhaltende Kylian Mbappé getroffen, zwei Mal verhinderten jedoch knappe Abseitsentscheidungen die Anerkennung.

Real war also durchaus mit dem Glück im Bunde; ansonsten wäre der Ofen wohl schon vor dem Startschuss der Aufholjagd in der 61. Spielminute aus gewesen. PSG war vor allem in den ersten 45 Minuten überlegen, kombinierte schlafwandlerisch sicher und hatte mit dem pfeilschnellen Mbappé den besten Individualisten auf dem Feld.

Als spielbestimmendes Team behielten es sich die Franzosen dann aber auch vor, den bestens unterdrückten Gegner wieder ins Spiel zu holen. So war es ein schwerer Patzer von Gianluigi Donnarumma, der dem 1:1-Ausgleich vorausging und der alle Herrlichkeit aus dem Spiel des Ligue-1-Spitzenreiters sog.

Kylian Mbappé Fotocredit: Getty Images

Schon in einigen Szenen zuvor agierte die Pariser Hintermannschaft verspielt, fast überheblich. Es passte ins Bild, dass der italienische Schlussmann den heranstürmenden Benzema lieber mit einem Haken aussteigen lassen wollte, als den Ball humorlos aus der Gefahrenzone zu klären. Nunja, die Aktion missglückte, das Spiel kippte - der Rest ist Geschichte.

Der Traum des Champions-League-Triumphs bleibt für PSG auch im zwölften Anlauf seit dem Investment aus Katar unerfüllt. Trotz der historischen Aufrüstung des Kaders im vergangenen Sommer, in dem unter anderem Lionel Messi, Achraf Hakimi, Sergio Ramos und Donnarumma in die französische Hauptstadt wechselten.

3. Oldies but zwei Goldies

Oft überstrahlen im Fußball junge, aufstrebende Stars und Talente alles. Die Mbappés oder Haalands dieser Welt ziehen die mediale Aufmerksamkeit (oft zu Recht) auf sich und lassen hier und da wenig Scheinwerferlicht für andere übrig.

An diesem Abend jedoch war das anders. Die größten Spots waren für zwei Oldies reserviert, die zusammen ganze 70 Lenzen auf dem Buckel haben. Die Rede ist vom 36 Jahre alten Luka Modric und dem 34-jährigen Karim Benzema.

Modric war bei Real die Antwort auf alle Fragen. Der Kroate hatte die meisten Ballaktionen seines Teams (88), gewann für einen eher offensiven Mittelfeldspieler überragende 65 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte seine spielerische Sternstunde vor dem 2:1.

Im Mittelfeld eroberte Modric den Ball, ehe er mit Macht und Tempo rund 30 Meter durchs Mittelfeld dribbelte und dabei die halbe PSG-Elf alt aussehen ließ. Einen perfekt getimten Ball auf den links startenden Vinicius Junior bekam er vom Brasilianer 20 Meter vor dem gegnerischen Tor zurück in die Füße gespielt, bevor er Benzema mit einem feinen Steckpass durch die Beine von Presnel Kimpembe dessen zweiten Treffer auflegte. Weltklasse!

Apropos Weltklasse: Nur knapp sechs Minuten länger als Robert Lewandowski gegen den FC Salzburg (10:27 Minuten) benötigte Benzema für seinen lupenreinen Hattrick, mit dem er zum ältesten Dreierpacker der Champions-League-Geschichte (34 Jahre und 80 Tage) avancierte.

Noch dazu überflügelte der Torjäger am Abend gleich zwei Real-Legenden in verschiedenen Kategorien. Benzema hat mit 309 Pflichtspielen für die Königlichen jetzt eines mehr auf dem Konto, als Alfredo Di Stéfano und mit 67 Champions-League-Toren für Real eines mehr erzielt als Raúl.

Noch Fragen?

