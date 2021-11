Der FC Bayern München empfängt in der Gruppe E der Champions League Benfica Lissabon. Das Spiel wird am Dienstag, 2. November, um 21:00 Uhr ausgetragen.

Der FC Bayern steht kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Bereits ein Punkt gegen Lissabon würde dem Deutschen Rekordmeister reichen.

Auch Benfica hat noch gute Chancen auf das Erreichen der Vorschlussrunde. Aktuell liegt der Klub auf Tabellenrang zwei.

Kuriose Kritik an Bayerns Upamecano: Größte Stärke sorgt für Patzer

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon.

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Amazon Prime ist beim Match zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon im Livestream mit von der Partie.

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zur Königsklasse. Hier gibt es auch die Partie Bayern - Benfica im Liveticker.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann kehrt im Champions-League-Heimspiel des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon voraussichtlich auf die Trainerbank zurück. Der 34-Jährige sagte vor dem Spiel am Dienstag: "Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung." Entscheidend ist, dass der Bayern-Coach vor dem Aufeinandertreffen mit dem portugiesischen Spitzenklub negativ getestet wird: "Ich hoffe und davon gehe ich auch aus, dass der Test am Dienstag negativ ist, dann werde ich auch wieder live zu sehen sein." | Zum ganzen Artikel