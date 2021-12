Dennoch ließ es sich Bayern-Boss Karl Heinz-Rummenigge tags drauf nicht nehmen, Trainer Julian Nagelsmann persönlich einen neuen Auftrag mit auf den Weg zu geben.

Die Forderung kommt nicht von ungefähr. In den vergangenen acht Partien blieb der FC Bayern nur einmal ( beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld ) ohne Gegentreffer. Saisonübergreifend kassierten Manuel Neuer und Co. bislang 24 Gegentreffer (in 24 Spielen), 15 davon in der Liga (in 14 Partien).