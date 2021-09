Julian Nagelsmann nahm sich Zeit, viel Zeit.

Satte zwei Minuten und 39 Sekunden lang war die Antwort des Bayern-Trainers auf die Eurosport-Frage, ob er denn gegen Dynamo Kiew mit etwas weniger Wissen über den Gegner in die Partie gehe wie etwa gegen den FC Barcelona.

Nachdem Nagelsmann seinen Monolog beendet hatte, war, klar: tut er nicht.

"Wir haben genauso viele Spiele angeschaut von Dynamo Kiew wie vom FC Barcelona oder von Greuther Fürth", so der 34-Jährige. "Es ist mein Anspruch, über jeden Gegner gleich Bescheid zu wissen." Das gelte in dieser Form allerdings nicht für seine Profis. "Man muss sehr stark unterscheiden zwischen dem, was ein Trainer beruflich macht und dem, was ein Spieler beruflich macht."

Die Analyse und die Vorbereitung auf den Kontrahenten liege in erster Linie in seiner Verantwortung. Es gehe darum, dem Team die entscheidenden Details zu vermitteln. "Bei Mannschaften, die absolute weltklasse sind, gibst du den Spielern vielleicht das eine oder andere Detail mehr mit", gab Nagelsmann zu.

Bayerns Aufgabe: Den Kiew-Block knacken

Ein solches Weltklasseteam ist Dynamo Kiew bei allen Erfolgen auf nationaler Ebene nicht, dennoch hat Nagelsmann am ersten Gruppenspieltag der Champions League festgestellt: "Dynamo hatte wenig Ballbesitz, meist deutlich unter 50 Prozent. Kiew stand tief, wartete auf Konter. Aber auch dabei gab es klare Abläufe mit einem kompakten Zentrum und zwei Viererreihen. Benfica hat es trotz Überlegenheit nicht geschafft, ein Tor zu erzielen", erinnerte der Bayern-Coach an das 0:0 der Ukrainer zum Auftakt gegen Benfica Lissabon.

Aus diesen Erkenntnissen leitet Nagelsmann die Aufgabenstellung für das Duell am Mittwochabend ( ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) ab. "Wir müssen deren kompakten Block umspielen und in der Restverteidigung die nötige Präsenz zeigen."

Nagelsmann warnt vor Tsygankov

Denn: Wittert Dynamo seine Chance, ist die Mannschaft da. Da gibt es durchaus Parallelen zum FC Bayern. "In der Liga ist Kiew in den allermeisten Spielen der Topfavorit und die bessere Mannschaft. Sie sind Meister, Pokalsieger und auch jetzt wieder Tabellenführer", dozierte Nagelsmann und warnte besonders vor Viktor Tsygankov.

Tsygankov (Kiew) im Duell mit Weigl (Benfica) Fotocredit: Getty Images

"Ein herausragender Spieler, der in den vergangenen Jahren bei einigen europäischen Topvereinen auf der Liste stand. Tsygankov hat einen guten linken Fuß, zieht von rechts ins Zentrum, schafft Überzahl", lobte Nagelsmann den 23-Jährigen.

Keine Frage, die Bayern wissen ziemlich genau, was da in der Allianz Arena auf sie zukommt. Das Ziel ist ebenso klar: Nach dem 3:0-Erfolg in Barcelona soll der zweite Sieg in der Gruppenphase her, gerne in überzeugender Manier.

Nagelsmann: "Will alles wissen über den Gegner"

"Ich habe Vertrauen in meine Mannschaft. Das schließt aber nicht aus, dass ich nicht alles wissen will über den Gegner, um während der Partie entsprechend reagieren zu können", betonte Nagelsmann und nahm sich selbst in die Pflicht. "Das ist meine Aufgabe, meine Stellenbeschreibung - und nicht die der Spieler. Die müssen die maximale Performance auf den Platz bringen."

Gelingt dies, dürfen sich die Fans der Bayern wieder auf einen sehr unterhaltsamen Abend freuen ...

