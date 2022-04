Gerd Müller war am 15. August 2021 nach langjähriger Alzheimererkrankung im Alter von 75 Jahren verstorben.

Der sogenannte "Bomber der Nation" hatte den FC Bayern München in seiner Zeit zwischen 1964 und 1979 als Mittelstürmer erst in die Bundesliga und später in die europäischen Geschichtsbücher geschossen.

Ad

"Er war so ein feiner Kerl und viel feinsinniger, als viele dachten. Gerd und ich - wir waren wie Brüder", sagte Franz Beckenbauer vergangenes Jahr der "Bild". "Ohne die Tore vom Gerd wären wir noch immer in unserer alten Holzhütte an der Säbener Straße", hatte der Kaiser einst gesagt.

Bundesliga Kahn wird deutlich im Lewandowski-Theater: "Wir sind doch nicht verrückt" VOR EINER STUNDE

Müller, 2:1-Siegtorschütze des WM-Finales 1974 gegen die Niederlande, krönte sich gemeinsam mit Beckenbauer und unter anderem Uli Hoeneß zum Weltmeister. "Es war mir persönlich eine große Ehre, dass ich an seiner Seite spielen durfte", sagte Hoeneß nach Müllers Tor dem "Merkur".

Robert Lewandowski auf den Spuren von Gerd Müller

Müllers Bestmarke von 40 Bundesliga-Toren in einer Saison (1971/72) war erst 50 Jahre später von Robert Lewandowski übertroffen worden (41).

"Wenn man mir das vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Leider ist Gerd nicht mehr bei uns. Aber ohne ihn hätte ich all das nicht geschafft. Es geht immer um den nächsten Schritt, um die nächsten Ziele zu erreichen. Diesen Rekord zu brechen, war ein Traum für mich", sagte Lewandowski damals.

Insgesamt 365 Bundesliga-Tore sind bis heute unerreicht.

(mit SID)

Buhrufe von den eigenen Fans: Casemiro fordert Unterstützung für Bale

Bundesliga Wenn Lewandowski geht: Das sind die Nachfolge-Kandidaten VOR 10 STUNDEN