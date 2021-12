Fußball

FC Bayern: Julian Nagelsmann will gegen den FC Barcelona in Bestbesetzung antreten - "Schönen Gruß nach Lissabon"

Der FC Bayern München wird gegen den FC Barcelona auf Sieg spielen und in Bestbesetzung antreten. Das bestätigte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel. Benfica Lissabon, das selber nicht mit der besten Elf in München auflief, müsse sich also keine Sorgen machen, dass die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Münchner gegen die Katalanen abschenken.

00:01:07, vor 2 Stunden