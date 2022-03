Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Ad

Die Bayern um Trainer Julian Nagelsmann zeigten sich mit der Leistung bei der Gala in der Allianz Arena nach dem Spiel hochzufrieden.

Champions League Nagelsmann setzt auf Dreierkette und volle Offensivpower VOR 5 STUNDEN

"Dieses Spiel war enorm wichtig. Diese Wichtigkeit hat man gespürt, wir waren gallig, wir waren da", lobte Thomas Müller, der selbst zwei Tore erzielte.

Die Stimmen zum Spiel FC Bayern München gegen FC Salzburg:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Es war ein sehr gutes Spiel. Fußballerisch war das unheimlich gut von uns. Wir haben sehr viele Situationen mit sehr schönem Fußball gelöst, in denen wir kein Tor erzielt haben - und trotzdem haben wir sieben Tore erzielt. Wir haben aus allen Spielphasen Tore erzielt. Wir hatten heute nur zwei Fehlpässe von dem Kaliber, von denen wir im Hinspiel viele hatten. Da müssen wir schon zufrieden sein - und sind das auch. Wenn wir diese Gier haben, sind wir schwer aufzuhalten. Wenn wir immer so spielen würden, würde es in der Bundesliga noch klarer aussehen, als es aktuell aussieht. Aber man hat immer Phasen in einer Saison, wo man nicht die gesamte Energie auf das Feld bekommt."

(über Robert Lewandowski) "Kritiker würden sagen, es waren zwei Elfmeter. Aber die hat er beide selbst herausgeholt. Beim ersten macht er eine super Bewegung. Dass er im Sechzehner unheimlich gefährlich ist, wissen wir alle. Er hat insgesamt sehr mannschaftsdienlich gespielt, viele Assists, gute Laufwege, hat die anderen gut gecoacht. Es war ein sehr gutes Spiel von ihm."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es war ein Ausrufezeichen. Ich denke, dass wir mit den Elfmetern einen guten Start hatten und gut ins Spiel gekommen sind. Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftritt. Wir haben uns anders präsentiert, haben nicht mehr so viele Kontermöglichkeiten zugelassen und standen defensiv sicherer. Von vornherein hat man gemerkt: Heute ist Champions League, wir spielen zuhause. Wir wollten das Spiel nach dem 1:1 in Salzburg unbedingt für uns entscheiden. Das hat man sofort gesehen."

Der FC Bayern München zieht ins Viertelfinale der Champions League ein Fotocredit: Getty Images

Müller: "Dürfen den Kritik-Hausmeister nicht zu sehr hereinlassen"

Thomas Müller (FC Bayern München): "Dieses Spielglück, das wir in Salzburg überhaupt nicht hatten, hatten wir heute. Wir können auch nach fünf Minuten das 1:1 oder das 0:1 kassieren. Aber insgesamt waren wir besser. Der Anspruch ist immer, dass man jedes Spiel perfekt spielt. Aber das ist nicht die Realität. Trotzdem muss man diesen Anspruch haben. Dennoch müssen wir aufpassen, dass wir den Kritik-Hausmeister nicht zu sehr hereinlassen, dass wir uns selbst nicht zu sehr herunterziehen, weil wir untereinander sehr selbstkritisch sind. Wir stehen in der Liga mit einem deutlich größeren Vorsprung vorne, als das in den vergangenen Jahren der Fall war."

"Es war keine Unsicherheit da, sondern eine Anspannung. Die Bedeutung des Spiels für die Saison war jedem bekannt. Das Hinspiel mit dem 1:1 war keine Katastrophe, aber auch kein Top-Ergebnis. Aber es ist in den Analysen einfacher, wenn man schon mal gegen jemanden gespielt hat. Dann hat man Material. Man kann das vielleicht mit den NBA-Playoffs vergleichen: Wenn du weißt, was habe ich im Hinspiel falsch gemacht, worauf reagiert der Gegner, ist es leichter.

"Dieses Spiel war enorm wichtig. Diese Wichtigkeit hat man gespürt, wir waren gallig, wir waren da. Vor dem Spiel wollte ich das nicht zulassen, aber: Wenn wir hier ausscheiden, haben wir ganz traurige drei Monate vor uns. Dann wäre von außen und innen der ein oder andere Stein umgedreht worden."

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg): "Man muss den Münchnern ein Lob aussprechen. Sie haben das sehr, sehr gut gemacht und die Räume dynamisch und gut besetzt. Und wir waren einfach nicht auf dem Level wie noch im Hinspiel."

Karim Adeyemi (FC Salzburg): "Es war sehr schwer. 7:1, glaube ich - zu hoch für die Saison, die wir gespielt haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine gute Champions-League-Saison gespielt haben und der Gegner Bayern München heißt. Am Schluss ist es ganz okay. Wenn wir hier am Anfang das 1:0 erzielen, läuft das Spiel vielleicht anders. Deswegen würde ich nicht sagen, dass wir hier ohne Chance waren."

Philipp Köhn (FC Salzburg): "Die Enttäuschung ist sehr groß, wir versuchen das zu verdauen. Dennoch können wir trotzdem stolz auf unsere Leistung in der Champions League sein."

Rasmus Kristensen (FC Salzburg): "Das war heute ein Gegner auf einem anderen Niveau. Wir haben am Anfang des Spiels unsere Chancen nicht genutzt, danach war es extrem schwierig. Wir haben alles gegeben, aber es war einfach nicht genug. Wir waren heute auf allen elf Positionen schlechter. Dann wird es schwer, in der Allianz Arena gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu gewinnen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Nagelsmann gratuliert Sammer zu Süle-Transfer"

Nagelsmann singt Loblied auf Sané: "Nicht zu verteidigen"

WM-Qualifikation Wegen WM-Ausschluss: Russland zieht vor den CAS VOR 6 STUNDEN