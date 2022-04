Der FC Bayern München streicht nach dem 1:1 (0:0) in der Allianz Arena gegen den FC Villarreal, wie bereits in der vergangenen Saison, im Viertelfinale die Segel.

Einzig ein Treffer gelang dem Rekordmeister trotz großer Überlegenheit gegen die Spanier. Robert Lewandowski ließ die Mannschaft von Julian Nagelsmann nach 52 Minuten wieder auf den Halbfinal-Einzug hoffen.

Ad

Doch kurz vor dem Ende schockte Samuel Chukwueze (88.) die Münchner und beendete alle Henkelpott-Träume.

Champions League Bayern raus! Chukwueze schockt die Allianz Arena VOR EINER STUNDE

Auch, weil ein eingewechselter Bayern-Profi zum großen Unglücksraben in der Allianz Arena wurde.

Der FC Bayern München in der Einzelkritik

Manuel Neuer: Klärte den einen oder anderen langen Ball der Gäste in bekannter Neuer-Manier und verlebte ansonsten einen sehr ruhigen Dienstagabend ... bis der erste Torschuss der Spanier hinter ihm im Netz einschlug.

Note: 3,5

Benjamin Pavard: Bekleidete in der Dreierkette die rechte Seite und machte seine Sache souverän. Der Franzose gewann jedes seiner sieben direkten Duelle, stand aber beim späten Gegentreffer gemeinsam mit seinen Kollegen zu hoch.

Note: 3

Dayot Upamecano: Fiel zu Beginn der Partie mit einem Querschläger auf, fing sich aber schnell. Upamecano strahlte Ruhe aus und zeigte sich vor allem im defensiven Zweikampf kompromisslos (60 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Hatte die Riesenchance aufs 1:0, geriet bei seinem Abschluss jedoch in Rücklage (50.). Im entscheidenden Moment lief der ehemalige Leipziger hinterher.

Note: 3

Lucas Hernández: Hatte - ähnlich wie seine beiden Nebenmänner - kaum Probleme mit der zumeist harmlosen Villarreal-Offensive. Hernández versuchte sich ein ums andere Mal als Flankengeber einzubringen, seine Hereingaben fanden aber keinen Abnehmer. Die Zweikampfbilanz bei seiner Auswechslung las sich allerdings ernüchternd (33 Prozent).

Note: 3,5

Leroy Sané: Durfte von Beginn an als rechter Schienenspieler ran und durfte sich gänzlich auf die Offensive konzentrieren. Im ersten Durchgang agierte der Nationalspieler ausrechenbar, indem er sich die Kugel immer wieder auf den starken linken Fuß legte. Nach dem Seitenwechsel etwas flexibler, initiierte er mit einem Pass in den Rückraum gleich die erste dicke Torchance durch Upamecano (50.). Insgesamt aber eine eher unterdurchschnittliche Leistung.

Note: 4,5

Joshua Kimmich: Ackerte auf der Sechs unermüdlich und gab im Mittelfeld den Ballmagneten (91 Ballaktionen). Antizipierte gut, wenn Villarreal es dann doch einmal über die Mittellinie schaffte und ließ sich auch bei größerem Gegnerdruck nicht aus der Ruhe bringen.

Note: 3,5

Leon Goretzka: Im Hinspiel noch auf der Bank, in der Allianz Arena wieder von Beginn an auf dem Platz. Goretzka führte die meisten Zweikämpfe aufseiten der Bayern und behielt zumeist die Oberhand (62 Prozent). Ansonsten unauffällig unterwegs.

Note: 3,5

Kingsley Coman: In Halbzeit eins mit dem gleichen Schicksal wie Pendant Sané konfrontiert, steigerte der Franzose sich im zweiten Durchgang merklich. Mit seiner starken Balleroberung leitete Coman des 1:0 (52.) ein und war auch im Anschluss der deutlich gefährlichere der beiden Außenspieler.

Note: 2,5

Thomas Müller: Legte Lewandowskis 1:0 auf und trat danach noch einmal mit einer dicken Torchance in Erscheinung (71.). Seinen Kopfball setzte Müller jedoch daneben. Blieb ansonsten blass.

Note: 4

Jamal Musiala: War merklich bemüht, sich kreativ einzubringen und hatte mit einem Kopfball die einzige echte Chance in Durchgang eins. Der hochveranlagte Nationalspieler war in der physisch starken Defensive der Spanier allerdings in besten Händen und kam kaum zur Entfaltung.

Note: 3,5

Robert Lewandowski: In der ersten Halbzeit fiel der Pole lediglich mit einem gelbwürdigen Foul auf, kurz nach der Pause traf er mit seiner ersten gelungenen Aktion gleich ins Netz (52.). Aber: Viel zu melden hatte der Dauerknipser der Bayern gegen Villarreal nicht.

Note: 4

Serge Gnabry (82. Minute für Musiala): Sollte noch einmal frischen Wind ins Spiel bringen. Dies gelang Gnabry allerdings nicht.

Keine Note

Alphonso Davies (87. für Hernández): Was für ein bitterer Abend für den Kanadier. Davies kam zwei Minuten vor Schluss, hob nur wenige Sekunden später eine Abseitsstellung Villarreals auf und ließ dann Torschütze Chukwueze enteilen.

Keine Note

Eric Maxim Choupo-Moting (90. für Müller): Wurde als letzte Hoffnung noch ins Spiel geworfen, konnte sich aber nicht mehr positiv einbringen.

Keine Note

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kahn wird deutlich im Lewandowski-Theater: "Wir sind doch nicht verrückt"

"Ist mir bums egal": Nagelsmann zündet Sprüche-Feuerwerk

Premier League ManCity-Kapitän verkündet Abschied - Guardiola weiß von nichts VOR 4 STUNDEN