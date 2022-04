Fußball

Champions League: Chelsea-Trainer Tuchel nach CL-Aus bei Real Madrid von Schiedsrichter-Talk mit Ancelotti

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel musste am Dienstagabend trotz eines 3:2-Siegs nach Verlängerung bei Real Madrid das Viertelfinal-Aus in der Champions League hinnehmen. Zuvor hatten sich die Blues mit einem 3:1 in die Verlängerung gekämpft. Damit ist der Titelverteidiger nicht mehr im Wettbewerb. Der Ex-BVB-Coach schäumte nach dem Spiel vor allem wegen des Verhalten des Schiedsrichters.

00:00:39, vor 5 Stunden