"Das mit diesem Quadruple-Mist ist Quatsch", sagte Klopp im Gespräch mit "Prime Video" nach dem Duell mit dem Gelben U-Boot aus Spanien . Dass Liverpool der erste englische Klub sein könnte, der gleich vier Titel in einer Spielzeit sammelt, nehme für ihn derzeit keinen hohen Stellenwert ein.

"Wir spielen am Samstag in der Meisterschaft gegen Tottenham, das ist im Moment die beste Kontermannschaft der Welt. Das wird eine echte Herausforderung", erklärte Klopp mit Blick auf den kommenden Gegner in der Premier League. Eine Woche später steht das Endspiel im FA Cup gegen den FC Chelsea auf dem Programm. "Wenn wir das Finale gewinnen, können wir gar nicht feiern, weil wir drei Tage später schon wieder gegen Southampton spielen", so Klopp weiter.

Ad

Der 54-Jährige spielte damit auf den engmaschigen Spielplan an, mit dem sich sein Team bereits in der gesamten Saison konfrontiert sieht. "Wir spielen jedes Spiel, das auf dem Spielplan möglich war - mit Ausnahme der Champions-League-Qualifikation. Es gibt einen Grund, warum noch nie jemand das Quadruple gewonnen hat."

Champions League Drei Dinge, die auffielen: Liverpool erst wie Bayern - dann wie ein Champion VOR EINER STUNDE

Auf der anschließenden Pressekonferenz legte Klopp noch einmal nach. Auf die Quadruple-Chance angesprochen, sagte er: "Drei von vier Wettbewerben sind noch nicht vorbei. Es ist sehr schwierig, vier Finals zu erreichen. Wenn die Spiele vor der Tür stehen, werden wir bereit sein, aber wir haben extrem harte Gegner vor der Brust. Wir werden sehen."

Liverpool mit großen Problemen in Villarreal

Bis dato steht "nur" der Gewinn des League Cups zu Buche. Im Endspiel bezwangen die Reds Ende Februar den kommenden FA-Cup-Finalgegner Chelsea 11:10 im Elfmeterschießen . Neben der Möglichkeit, den FA Cup und die Champions League zu gewinnen, besteht nach wie vor die Chance auf die englische Meisterschaft. Vier Spieltage vor Schluss rangiert Liverpool mit lediglich einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf dem zweiten Tabellenplatz.

Jürgen Klopp gewann mit Liverpool im Februar den League Cup Fotocredit: Getty Images

Dass der Traditionsklub von der Mersey sich zum dritten Mal binnen fünf Jahren das Ticket fürs Champions-League-Finale sichern würde, war in Villarreal zunächst nicht abzusehen. Die Hausherren hatten den 2:0-Hinspiel-Vorsprung Liverpools dank der Treffer von Boulaye Dia und Francis Coquelin nach 40 Minuten egalisiert.

Klopp: "Das war verrückt"

"Es hat alles so angefangen, wie du es nicht haben willst. Das war nicht im Plan, wir sind nicht cool geblieben. Das kleine Stadion war on fire, die haben Dampf gemacht und richtig Risiko genommen. Wir sind nicht ins Spiel gekommen, haben auf einmal stumpf die Bälle hinter die letzte Linie geknallt. Defensiv haben wir Löcher aufgemacht, das war verrückt. Wir hatten keinen Rhythmus", sagte Klopp bei "Prime Video" und ergänzte: "In der Halbzeit haben wir gedacht: Probieren wir es doch einfach mal, wenn wir schon mal hier sind. Dann haben wir angefangen zu kicken."

Tatsächlich fanden die Engländer nach dem Seitenwechsel deutlich besser ins Spiel und drehten die Partie in Person von Fabinho (61.), Luis Díaz (67.) und Sadio Mané (74.) doch noch zu ihren Gunsten. "Es fühlt sich so besonders an, weil es so schwierig war. Am Ende haben wir es verdient. Die Jungs haben gefühlt 500 Saisonspiele auf dem Buckel, es kann mal vorkommen, dass eine Halbzeit nicht gut läuft. Wie sie zurückgekommen sind, war beeindruckend."

Im Finale des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs bekommt es Liverpool entweder mit ManCity oder Real Madrid zu tun. Das Hinspiel hatten die Skyblues vor heimischer Kulisse mit 4:3 für sich entschieden

Das könnte Dich auch interessieren: Pressestimmen: "Liverpool überlebt den Schrecken von Villarreal"

Klopp von Reporter irritiert: "Wie kommen sie auf diese Frage?"

Premier League Hängepartie ohne Happy-End? Salah-Abschied aus Liverpool rückt näher VOR EINEM TAG