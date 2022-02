Mit dem gesperrten Nicolo Barella musste Inter-Trainer Simone Inzaghi auf einen seiner größten Stars verzichten. Der 45-jährige entschied sich für Alessandro Bastoni als Ersatz und sollte damit die richtige Wahl getroffen haben. Bereits in der Anfangsphase stellte er Mohamed Salah gut, sodass dessen Pass für Diogo Jota zu ungenau geriet (4.).

Es ging intensiv weiter und beide Mannschaften erarbeiteten sich teilweise sehr gefährliche Chancen. Erst verpasste Lautaro Martínez, der in der italienischen Serie A nun seit sechs Spielen ohne Tor ist, den Kasten knapp (5.), dann setzte Sadio Mané auf der Gegenseite einen Kopfball über die Latte (14.) und schließlich scheiterte Ex-Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu aus kürzester Distanz am Querbalken (16.).

Bis zur Pause flachte das Tempo etwas ab und besonders Jürgen Klopp schien mit der Vorstellung seiner Mannschaft unzufrieden gewesen zu sein. Zur Halbzeit brachte er Roberto Firmino in die Partie. Nach Wiederanpfiff waren die Italiener allerdings nicht wiederzuerkennen! Im Minutentakt kam Inter vor das gegnerische Tor, Liverpool hatte große Probleme. Nach einer knappen Stunde folgten drei weitere Wechsel bei den Reds (59.), weil die Dominanz der Mailänder anhielt.

Eine Viertelstunde später zappelte der Ball jedoch überraschend in Inters Netz. Der eingewechselte Firmino verwertete einen Eckball von Robertson per Hinterkopf wunderbar ins lange untere Eck, sodass Keeper Samir Handanovic chancenlos war (75.). Es kam allerdings noch schlimmer für die Hausherren als Salah auf 2:0 erhöhte. Ein Freistoß aus dem Mittelfeld landete bei Reds-Kapitän Virgil Van Dijk, der zurücklegen wollte und auf Umwegen den Ägypter fand. Salah zog aus ungefähr zwölf Metern zentral ab, sein Schuss wurde noch abgefälscht und schlug - abermals unhaltbar - im Kasten ein (83.).

Die Stimmen zum Spiel:

Milan Skriniar (Inter Mailand): "Wir wollten gewinnen, wir haben ein gutes Spiel gespielt, aber in der Champions League entscheiden die Details. Es wird sehr schwierig sein, in Anfield zu gewinnen, doch wir müssen alles versuchen."

Simone Inzaghi (Trainer Inter Mailand): "Ich denke, es war eine großartige Partie, auf die ich stolz sein kann. Wir haben gegen eine der besten Mannschaften Europas gespielt. 75 Minuten lang hätten wir verdient, das Spiel zu gewinnen, aber wir wurden leider für unsere Bemühungen nicht belohnt."

Virgil Van Dijk (FC Liverpool): "Wir haben alles versucht und Inter hat es gut gemacht. Es war sehr schwer, die Defensive zu durchbrechen, aber zum Glück hat Bobby [Firmino] die Lücke gefunden. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg."

Der Tweet zum Spiel:

Oft werden die Schiedsrichter kritisiert, aber dieses Lob hat sich Szymon Marciniak eindeutig verdient. Zwar ließ der Unparteiische vieles laufen, allerdings hielt er an dieser Linie fest und erklärte den Spielern seine Entscheidungen sogar in der Pause sowie auf dem Feld.

Das fiel auf: Wo bleiben die Schüsse?

Das dachten sich wohl die meisten Inter-Fans während des Spiels. Trotz einer zwischenzeitlich deutlichen Dominanz gelang es den Italienern kein einziges Mal, das Tor zu treffen. Mehrfach wirkte die Mannschaft vor dem letzten Pass rat- und ideenlos. Hinzu kam, dass Stürmer Lautaro Martínez aktuell bei Weitem nicht in Höchstform ist. Es war ein bitterer Spielverlauf für das Team von Simone Inzaghi, das schließlich von den Liverpool-Stars mit zwei Toren aus zwei Torschüssen eiskalt bestraft wurde.

Die Statistik: 18

Noch knapp zwei Monate vor seinem 19. Geburtstag stand Harvey Elliott heute zum ersten Mal in der Champions League in der Startelf. Damit löste er Trent Alexander-Arnold ab und sicherte sich den Rekord für Liverpools jüngsten Starter in der Königsklasse.

