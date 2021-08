Der FC Bayern, zuletzt 2020 Gewinner der Königsklasse, trifft in der Gruppe E in weiteren Spielen auf Benfica Lissabon und Dynamo Kiew.

Leipzig hat in der starken Gruppe A neben ManCity noch Paris St. Germain mit Lionel Messi erwischt, weiterer Kontrahent ist der FC Brügge.

Wolfsburg bekommt es in der Gruppe G noch mit dem FC Sevilla und RB Salzburg zu tun, weitere Widersacher des BVB in Staffel C sind Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam.

Die Gruppenphase endet nach sechs Spieltagen am 7. und 8. Dezember.

(SID)

