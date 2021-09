Die drei Tore Nkunkus (42./51./74.) hatten nicht für den ersehnten Sieg zum Königsklassen-Auftakt gereicht. Gerade defensiv leistete sich RB zu viele Patzer und erzielte unter anderem in Person von Nordi Mukiele (29.) ein kurioses Eigentor. Generell ließen Marschs Spieler das Star-Ensemble um den überragenden Jack Grealish oft zu leicht passieren.

Der Trainer hatte dafür eine mögliche Erklärung parat. "Wir haben dieses Team so sehr respektiert, vielleicht zu sehr. Wir haben versucht, klar herauszuarbeiten, wer ihre Spieler sind und wie sie spielen", sagte Marsch: "Aber wir konnten den Matchplan nicht so umsetzen, wie wir wollten. Vielleicht war der Moment ein bisschen zu groß."

In der Gruppe A, in der noch Paris St. Germain und der FC Brügge warten, steht Leipzig nun unter Druck.

Champions League "Das war hoffentlich ein Witz": PSG wankt schon früh VOR 8 STUNDEN

In der Bundesliga geht es indessen am Samstag beim 1. FC Köln weiter. Auf nationaler Ebene hat RB bislang drei von vier Ligaspielen verloren. Wie wichtig Siege in dieser Phase sind, weiß auch Marsch: "Das Gefühl in der Gruppe ist sehr gut, aber wir brauchen Belohnungen."

Das könnte Dich auch interessieren: Bellingham und seine einzigartige Klasse - Drei Dinge, die beim CL-Auftakt des BVB auffielen

(SID)

"Ein geiler Junge": Rose verteilt Sonderlob für BVB-Star

Champions League Traum-Debüt: Haller schreibt mit Viererpack CL-Geschichte VOR 9 STUNDEN