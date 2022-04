TV-Experte Didi Hamann spart aktuell nicht an Kritik gegenüber dem FC Bayern. Nachdem der ehemalige Nationspieler die Bayern zuletzt als "führungslos" bezeichnete , trifft die Kritik nun Joshua Kimmich.

Gegenüber dem "Kicker" machte der ehemaligen Nationalspieler den Mittelfeldstrategen zum Hauptgrund der jüngsten Schwächephase des Rekordmeisters.

"Kimmich ist kein Zerstörer. Er will offensiv Akzente setzen, müsste aber für Stabilität und die Balance sorgen. Diese Kernaufgabe erfüllt er nicht", fand der ehemalige Bayern-Spieler deutliche Worte. Auch die Positionierung des 27-Jährigen lasse zu Wünschen übrig. Ein Sechser wie Kimmich dürfte in einem so wichtigen Spiel wie im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal "nie im vordersten Drittel auftauchen. Liverpools Fabinho findest du dort nicht. Bei so vielen Offensivkräften brauchst du einen superdisziplinierten Mann in der Zentrale."

Der 48-Jährige halt das Sechser-Duo aus Jamal Musiala und Kimmich für "zu leichtgewichtig besetzt." Es fehle den beiden an Physis: "Lösungen allein mit fußballerischen Mitteln sind da nicht möglich, es ist körperliche Präsenz nötig."

Hamann: Kimmich braucht Goretzka an seiner Seite

Hamann mangelt es beim Duo an defensiver Durchschlagskraft: "Wenn das Gefühl entsteht, dass jeder Angriff des Gegners eine Torchance wird, wird die Power nach vorne gemindert. Ohne Kontrolle über das Spiel geht es nicht."

In dieser Besetzung würde das zentrale Mittelfeld zur Problemzone. Die Lösung liegt für Hamann auf der Hand: So könne es "neben Kimmich nur mit Leon Goretzka als Partner funktionieren."

Letzterer hatte bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Villarreal nach langer Verletzungspause nicht in der Startelf gestanden - die Wahl von Trainer Julian Nagelsmann fiel auf Musiala.

Die falsche Entscheidung, wie der 48-Jährige behauptet: "Wieso nicht Kimmich plus einen Defensivmann in der Mitte? Marc Roca wäre da der optimale Partner", so der TV-Experte.

