Wenn die Champions League ruft, sind das immer besondere Anlässe. Über die Jahre hat sich dabei etabliert, dass die Trainer im Anzug an der Seitenlinie stehen - ein konstantes, aber ungeschriebenes Gesetz der Königsklasse.

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool, hat nun erklärt, warum er mittlerweile darauf pfeift und lieber wie im Liga-Alltag auch in Trainingsklamotten an der Seitenlinie der Reds steht, obwohl er in Zeiten von Borussia Dortmund bis 2015 in der Champions League immer im Anzug auftrat.

Er habe sich daran gehalten, "bis ich den ersten Trainer neben mir im Trainingsanzug gesehen und mir gedacht habe: Wollt ihr mich eigentlich verarschen?"

Klopp: "Könnte auch in der Badehose dastehen ..."

Seither zieht er es vor, auf bequemere Alltagsklamotten zu setzen.

"Ich gehe bestimmt nicht wie ein Tramp auf eine Hochzeit. Aber wenn ich die Wahl habe, dann immer lieber ohne Anzug. Ich könnte auch in der Badehose dastehen, denn solange wir gewinnen, werden die Leute glücklich sein. Wenn wir nicht gewinnen wäre es allerdings eine große Story", meinte Klopp.

Der Liverpool-Trainer ergänzte, dass das nur ein Scherz gewesen sei: "Ich werde keine Badehose tragen. Das wird nicht passieren."

