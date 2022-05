Klopp hatte seine ersten drei Endspiele als Trainer der Reds verloren, unter anderem das Champions-League-Finale 2018 gegen den diesjährigen Gegner. "Wir mussten es erst lernen, Endspiele zu gewinnen. Heute haben wir mehr Erfahrung", so Klopp. Inzwischen hat er mit Liverpool zahlreiche Titel gesammelt.

Trotzdem warnte Klopp vor Real: "Sie sind noch immer eine Weltklasse-Mannschaft, die weiß, wie man Spiele gewinnt." Von einer Rache-Mission will der ehemalige Dortmund-Trainer derweil nichts wissen: "Wir haben das Gefühl, dass wir die Dinge in Ordnung bringen wollen, aber Rache? Das ist nicht unser Ding."

Seinen Kollegen an der Seitenlinie lobte Klopp in den höchsten Tönen: "Er ist unglaublich erfolgreich", sagte er über Real-Trainer Carlo Ancelotti: "Er ist in der Lage, Teams zu unglaublichen Leistungen zu inspirieren", so Klopp. Ancelotti sei ein "toller Typ".

Liverpool hat am Samstag die Chance, den dritten Titel der Saison einzufahren. In den Endspielen des FA-Cup und des englischen Ligapokals hatte sich das Team jeweils im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea durchgesetzt. In der Meisterschaft verpassten die Reds den Titel als Vize-Meister mit einem Punkt Rückstand knapp

(SID)

