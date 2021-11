Fußball

Jürgen Klopp verwundert über Frage zu Trainerwechsel bei ManUnited: "Was habe ich damit zu tun?"

In der Premier League dreht sich derzeit das Trainerkarussell: Nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer sucht Manchester United einen neuen Trainer. Auch der amtierende PSG-Coach Mauricio Pochettino wurde mit dem Posten in Verbindung gebracht. Darauf angesprochen wundert sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Porto: "Was habe ich damit zu tun?"

00:00:50, vor 44 Minuten