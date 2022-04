Ob sich Benzema von diesem Zwischenfall zusätzlich angespornt fühlte, kann nur vermutet werden. Jedenfalls nehmen derartige Situationen immer weiter zu, wie die Szenen aus der WM-Qualifikation zwischen Ägypten und Senegal Ende April zeigten

Im Anschluss an die Partie erklärte der Überflieger der vergangenen Wochen, dass der Panenka kein Zufallsprodukt war: "Alle Torhüter haben meine Elfmeter studiert und ich musste etwas ändern. Mein Elfmeter war kaltblütig."

Sein unglaublicher Erfolgslauf, der sich vor allem in der entscheidenden Phase der Champions League niederschlägt, habe ebenso Anteil an diesem denkwürdigen Moment gehabt. "Das ist Selbstvertrauen. Ich habe viel davon, deswegen mache ich den so. Und es hat sich ausgezahlt", gab er zu Protokoll.

Die Tatsache, dass Benzema ausgerechnet beim Stand von 2:4 im wichtigsten Spiel der Saison seine Unfehlbarkeit unter Beweis stellen wollte, beeindruckte auch "BBC"-Experte Alan Shearer. "Ich kann nicht glauben, dass Karim Benzema das gerade getan hat. Die schiere Arroganz dahinter, aber auch der Glaube und die Fähigkeit. Diese Unverfrorenheit! Es war unglaublich", schwärmte der ehemalige Topstürmer.

Auch Rio Ferdinand wusste den Auftritt des Franzosen kaum in Worte zu fassen. "Dieser Typ ist eiskalt. Auch wenn es die letzte Minute gewesen wäre, er hätte ihn trotzdem gemacht", war sich der 43-Jährige sicher.

Benzema jagt Lewandowski

Mit seinen Treffern stellte der Franzose sein persönliches Torkonto auf 85. Damit liegt er nur noch ein Tor hinter Lewandowski (86), der mit den Münchnern im Viertelfinale gescheitert war und Platz drei belegt.

Im Ranking führt weiterhin Superstar Cristiano Ronaldo von Manchester United mit 140 Treffern. Auf Rang zwei liegt der Argentinier Lionel Messi (125) vom neuen französischen Meister Paris St. Germain. Beide Spieler sind mit ihren Mannschaften im Achtelfinale ausgeschieden.

