Am 1. Mai 2018 trat der FC Bayern München im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid an. Das Hinspiel hatten die Königlichen 2:1 gewonnen.

Beim Stand von 1:1 im Estadio Santiago Bernabeu spielt Corentin Tolisso den Ball zurück zu Sven Ulreich, der den verletzten Manuel Neuer vertrat.

Ad

Ulreich zögert kurz, während Karim Benzema aggressiv auf den Ball geht. Ulreich rutschte weg, Benzema schob die Kugel ins leere Tor.

Champions League Financial Fair Play: UEFA beschließt Reform-"Meilenstein" VOR 4 STUNDEN

"Als der Rückpass kam, sah es kurz so aus, als ob Benzema mit dem Fuß drankommt, deshalb habe ich mich auf eine Eins-gegen-Eins-Situation eingestellt. Er ist dann aber durchgelaufen und ich dachte nur: 'Mist, jetzt kann ich ihn nicht mit der Hand nehmen.' Dann wollte ich den Fuß nehmen, kam aber nicht mehr hin. Und mit der Hand dann auch nicht mehr. Da geht es ja um Millisekunden. Ich hatte zwei Gedanken - habe mich dann nicht richtig entschieden“, sagte Ulreich anschließend.

Karim Benzema im Duell mit Sven Ulreich Fotocredit: Getty Images

Das Spiel endete 2:2, die Bayern waren raus und Real holte sich ein paar Wochen später den Titel im Finale gegen den FC Liverpool (3:1).

Loris Karius schenkt Karim Benzema Reals Führungstor

Auch dort ebnete ein folgenschwerer Torwart-Fehler Reals Weg zum Sieg. In der 51. Minute fing Reds-Keeper Loris Karius einen Ball ab und überlegte mehrere Sekunden lang, wohin mit dem Ding.

In seinem Rücken schlich sich Benzema heran und hielt seine Fußspitze genau in dem Moment hin, in dem Karius den Ball zur Seite abrollte.

Von Benzemas rechtem Fuß kullerte der Ball ins Tor. Real ging in Führung und gewann am Ende 3:1, auch weil Karius noch einmal heftig patzte.

Lorius Karius schubst den Ball Benzema in den Fuß Fotocredit: Getty Images

Donnarummas Patzer bringt PSG auf die Verliererstraße

Knapp vier Jahre später schlug Benzema erneut in einem eminent wichtigen Moment zu. Real Madrid stand am 9. März 2022 im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain kurz vor dem Aus.

PSG hatte das Hinspiel in Paris 1:0 gewonnen und führte auch in Madrid 1:0. Doch dann kam die 61. Minute. PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma bekam links versetzt vor seinem Tor einen Rückpass. Benzema lief scharf an und brachte den Europameister so in Verlegenheit.

Mit einem robusten Körpereinsatz stört Benzema Deonnarumma entscheidend. Der Ball landete bei Vinicius Junior, der Benzema bediente - der Rest war nur noch Formsache.

Paris verlor nach dem Tor völlig die Kontrolle, fing sich zwei weitere Treffer von Benzema ein und flog raus.

Gianluigi Donnarumma wird von Karim Benzema bedrängt Fotocredit: Getty Images

Edouard Mendy wird das nächste Opfer

Erneut schlug Benzema im darauffolgenden Spiel wieder zu. Beim Spielstand von 2:1 für Real (beide Tore durch Benzema) im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea fing CFC-Keeper Edouard Mendy einen langen Ball von Casemiro ab.

Benzema schlich sich abermals heran. Mendy spielte einen zu kurz geratenen Querpass zu Antonio Rüdiger, Benzema roch den Braten, zog den Sprint an und luchste Rüdiger den Ball ab. Aus 25 Metern schoss er die Kugel dann ins leere Tor.

In seiner Zeit als Trainer von Real Madrid verpasste Jose Mourinho Benzema den Spitznamen "Katze", weil er auch dem Platz gerne herumschleicht, um dann plötzlich zu explodieren.

Sven Ulreich, Loris Karius, Gianluigi Donnarumma und Edouard Mendy können ein Lied davon singen.

Das könnte Dich auch interessieren: Blaues Auge in Villarreal - bei Bayern schrillen die Alarmglocken

Boss Ceferin zu Kaderkostenregel: "UEFAs größte Innovation"

Champions League Tuchel frustiert: "So werden wir im Bernabeu verprügelt" VOR 12 STUNDEN