Übertragung FC Bayern München - Villarreal live im TV, Stream & Liveticker - Champions League - Viertelfinale

FC Bayern München - FC Villarreal live im TV, Livestream und Liveticker: Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League spielt der FC Bayern gegen Villarreal. Anstoß ist am Dienstag, 12. April, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. Die Partie wird in Deutschland nicht live im TV übertragen. "Amazon Prime" zeigt das Match im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel der Bayern an.