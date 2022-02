Zum Auftakt des Champions League Achtelfinales kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Favoriten und Vorjahresfinalist Manchester City und Überraschungsteam Sporting Lissabon. Sporting, das unter anderem Borussia Dortmund in der Gruppenphase düpiert hatte, ging mit viel Selbstvertrauen und lautstarker Unterstützung von 49.000 Fans in die Partie. Doch es dauerte nur wenige Minuten, ehe der Gast aus Manchester die Hoffnung auf eine Sensation im Keim erstickte und durch Riyad Mahrez auf 1:0 stellte (7.) Der VR bestätigte den Treffer durch den Algerier und läutete damit den offensiven Sturm der Citizen ein. Das Team von Pep Guardiola spielte danach wie entfesselt auf und legte kurze Zeit später das 2:0 durch ein Traumtor von Bernardo Silva nach. Im Zuge einer Ecke trudelte der Ball durch den Strafraum, ehe Silva per Volley-Dropkick die Kugel aus gut 15 Metern unter den Querbalken hämmerte (17.). Auf Seiten von Sporting sorgte einzig Paulinho für etwas Gefahr nach vorne, mehr als ein äußerst optimistischer Volley sprang dabei aber nicht heraus (29.). Ganz anders die Engländer – der enorm spielfreudige Mahrez ließ im Dribbling gleich zwei Gegenspieler stehen und bediente Phil Foden am Fünfmeterraum, der locker zum 3:0 einnetzte (32.). Kurz vor der Pause legten die Gäste dann sogar noch einen Treffer obendrauf. Raheem Sterling wurde mit einem langen Pass in die Spitze geschickt, tanzte gekonnt den Verteidiger aus und legte dann zurück auf Silva, der wiederum zum 4:0 veredelte (42.). Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, diesmal jedoch nur mit dem beinahe 5:0 durch Silva (50.). Bei der Flanke von Kevin De Bruyne stand Silva jedoch hauchdünn im Abseits, das Kopfballtor zählte zurecht nicht. Es dauerte jedoch nicht lang, ehe Raheem Sterling dann tatsächlich den 5:0 Endstand herstellte. Mit einem wunderschönen Abschluss aus gut 20 Metern genau in den rechten Torwinkel besiegelte der Engländer eine fußballerische Lehrstunde für das Team von Sporting. Manchester City zeigte sich am heutigen Abend in nahezu allen Belangen weit überlegen und auch wenn der Gegner das Team von Pep Guardiola vor keine enorme Herausforderung stellte – mit diesem eindrucksvollen 5:0 dürfte die Konkurrenz im Kampf um den diesjährigen Titel gewarnt sein.

Die Stimmen:

Bernardo Silva (Manchester City, UEFA Player of the Match): Es war eine sehr gute Leistung heute! Ich glaube das 4:0 in der ersten Halbzeit entsprach nicht ganz dem Spielverlauf, da waren wir stellenweise schon etwas nachlässig - dafür haben wir unsere Chancen in der Offensive umso besser genutzt. Aber ein 5:0 ist immer ein tolles Ergebnis!

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): Ich bin nicht mit der Performance aller Spieler zufrieden. Wir haben uns viele einfache Ballverluste geleistet, das bleibt gegen andere Gegner nicht so unbestraft. Unsere Chancenverwertung am heutigen Abend war jedoch überragend! Speziell am Anfang war Sporting sehr stark - Ich glaube nicht, dass das 5:0 am Ende den Unterschied zwischen beiden Teams wiederspiegelt.

Der Tweet zum Spiel:

Bereits zum dritten Mal in dieser Champions League Saison erzielte Manchester City mindestens fünf Tore in einem Spiel. Das dürfte den Engländern gehörigen Respekt bei jeglicher Konkurrenz im Turnier verschafft haben.

Das fiel auf: Die unerschütterlichen Sporting Fans

Wer auch beim Stand von 0:5 aus Sicht des eigenen Teams in der 93. Minute noch lautstarke Fangesänge anstimmt, kann sich wahrhaft als treuer Fan bezeichnen. Eine beeindruckende Kulisse sorgte am heutigen Abend oftmals für Gänsehautstimmung im Stadion von Lissabon.

Die Statistik: 200

Das 5:0 war gleichzeitig der 200. Treffer in der Champions League Historie für Manchester City.

