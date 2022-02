Ralf Rangnick kritisierte zudem eine Spielweise "ohne die nötige Aggressivität".

"Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Ich wünschte, ein paar andere Spieler würden ihn zum Vorbild nehmen. Nicht weil er alles richtig macht, sondern weil er sich selbst auf dem Platz genießt", sagte Rangnick.

Der deutsche Teammanager blickte am Abend auch bereits auf das Rückspiel am 15. März im Old Trafford. "Ich erwarte, dass Atlético genauso spielt wie heute. Sie werden ihre Herangehensweise nicht ändern. Es liegt an uns, wir müssen unser Niveau erhöhen, wenn wir ins Viertelfinale wollen."

(SID)

