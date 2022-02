Der 43-Jährige holte bei "RMC Sport" zum großen verbalen Rundumschlag aus.

"Seine ersten Monate sind nicht gut. Er ist vielleicht der beste Spieler aller Zeiten. Aber wenn du nicht gewinnst, hast du riesigen Frust, weil Messi den Elfmeter vergibt. Für einen Spieler wie Messi mit diesem Status ist es tragisch, einen Elfmeter zu verschießen", so Rothen.

Ad

Und weiter: "Das ist die Realität, auch wenn es jedem passieren kann. Aber er hat im Vergleich zu dem, was er sieben Monate lang bei PSG bringt, kein Recht. Die Ecken von Lionel Messi sind Betrug. Wäre es nicht er, der sie so schießt, mit so wenig Konzentration und Entschlossenheit, würde der Typ geschlachtet."

Champions League Gegen starkes Inter: Eiskaltes Liverpool siegt dank Firmino und Salah VOR 14 STUNDEN

Rothen stört sich zudem an Messis Körpersrpache auf dem Platz: "Und dann ist da seine Einstellung. Wenn der Typ einen Pass, ein Dribbling, einen Elfmeter oder eine Ecke verhaut, schaut er auf seine Schuhe, hinterfragt aber nie sich.“

In bislang 21 Pflichtspielen für PSG hat Messi erst sieben Tore erzielt, in der Liga lediglich zweimal getroffen. Nicht im Ansatz legt er die grandiosen Zahlen auf, die er im Trikot des FC Barcelona Jahr für Jahr erreichen konnte.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen - Bayerns Rekordmann im Tief

Mbappé-Traumschlenzer und Messi-Tor: PSG-Highlights gegen Lille

Champions League PSG-Boss al-Khelaifi attackiert Real Madrid VOR 3 STUNDEN