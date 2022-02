Der argentinische Superstar Lionel Messi scheiterte zuvor per Strafstoß an Real-Keeper Thibaut Courtois (62.).

Frankreich-Star Kylian Mbappé war der auffälligste Mann auf dem Platz und holte auch den von Messi verschossenen Elfmeter raus.

Ad

Bereits vor der Partie waren alle Augen auf Mbappé gerichtet. Denn der französische Nationalspieler wird seit Wochen mit einem Wechsel zu den Königlichen in Verbindung gebracht.

Champions League Müller: FC Bayern nach Debakel in Bochum "an der Ehre gekitzelt" VOR 9 STUNDEN

So reagiert die internationale Presse auf das erste von zwei Duellen der Giganten.

Frankreich

L'Equipe: "Kylian Mbappé schnappt sich PSG-Sieg gegen Real Madrid. Im Parc des Princes brauchte PSG ein Kunststück von Mbappé, um Real zu schlagen. Lionel Messi verschoss einen Elfmeter."

Le Parisien: "Die Champions League kehrte mit einem prestigeträchtigen Spiel zwischen Paris und Madrid, zwei Anwärtern auf den Champions-League-Titel, zurück. Kylian Mbappé, der lange von Thibault Courtois geschlagen wurde, bescherte Paris einen wertvollen Sieg."

Le Figaro: "Mbappé beschert PSG einen späten, aber verdienten Sieg gegen Real Madrid. PSG dominierte Real Madrid im Achtelfinale der Champions League weitgehend und sein Stürmerstar machte ganz am Ende des Spiels den Unterschied."

Spanien

Sport: "Mbappé exekutiert ein mieses Madrid. Der PSG-Stürmer war ein Albtraum für die Weißen und sorgte in der Nachspielzeit endlich für Gerechtigkeit. Courtois fungierte als weißer Retter und hatte einen Elfemter von Messi gestoppt."

El Mundo Deportivo: "Mbappé schlägt schlechtes Real Madrid. Der PSG-Fußballer korrigierte Messis Elfmeter in der Nachspielzeit mit einem Tor, das das gute Spiel seiner Mannschaft belohnt."

Marca: "Faszinierender Mbappé verschafft PSG einen Vorteil gegenüber Real Madrid. Der Franzose zeigte eine Show, an die nur Courtois herankam, aber der Stürmer hatte mit einem späten Sieger das letzte Lachen."

As: "Zu viel Mbappé. Ein ultra-defensives Ancelotti-Team fällt im Parc des Princes ins Abseits. Militao und Courtois, die Messi einen Elfmeter schenkten, hielten Real am Leben. Der PSG-Star [Mbappé] war ein Sturm."

El Pais: "Ein tolles Tor von Mbappé beschert PSG den Sieg gegen Real Madrid. Ein Tor des Weltmeisters in der 94. Minute frustrierte die Spanier, die wenig attackierten."

Deutschland

Bild: "20 Sekunden vor Schluss! PS siegt spät dank Mbappé-Geniestreich."

Kicker: "Nach Messis Elfmeter-Fehlschuss: Mbappé schlägt Real in letzter Minute. Zuvor biss sich PSG am Keeper Courtois die Zähne aus, der auch einen Elfmeter von Messi parierte."

Süddeutsche Zeitung: "Mbappé rettet Paris' Sieg in letzter Sekunde. PSG scheitert mehrfach am überragend aufgelegten Real-Torwart Thibaut Courtois, der auch einen Elfmeter von Lionel Messi hält."

Spox: "Traumhaftes Dribbling! Mbappé schießt PSG nach Messi-Fauxpas in der Nachspielzeit zum Sieg."

Sport1: "Mbappé als später Held: PSG ringt Real nieder. Er trifft damit ausgerechnet den Klub ins Herz, zu dem er womöglich wechseln wird."

England

Daily Mail: "Kylian Mbappé erzielt in der 94. Minute ein brillantes Solo-Tor, um PSG im Hinspiel einen knappen Vorteil gegenüber Real Madrid zu verschaffen. Der Druck zahlt sich endlich aus nachdem Thibaut Courtois einen Elfmeter von Lionel Messi gehalten hat."

The Sun: "Kylian Mbappé erzielte in der 94. Minute einen großartigen Siegtreffer, um PSG mit 1: 0 in Führung zu bringen, bevor es in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid geht. Die Pariser waren die ganze Nacht über dominant und mussten sich mit den Schmerz hinnehmen, dass Lionel Messi einen Elfmeter verschoss, bevor Mbappé mit seinem brillanten späten Tor das Spiel übernahm."

The Guardian: "Mbappé schlägt in der Nachspielzeit zu und verschafft Franzosen Vorteil im Hinspiel. Courtois pariert Liones Messis Elfmeter in der zweiten Hälfte, aber Kylian Mbappé schlug in der 94. Minute zu."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Messi verrät PSG, aber da ist der Außerirdische Mbappé: ein Meisterstück in der 94. Minute und Real war geschlagen. In der zweiten Hälfte vergibt der Argentinier einen Elfmeter gegen Courtois, aber im letzten Zug erzielt der französische Stürmer ein wunderbares Tor."

Corriere dello Sport: "Mbappé mit Glanzleistung und Tor in der 94. Minute: PSG überholte Real Madrid. Messi floppt. An einem schwarzen Abend für den Floh glänzt das französische Ass, das nach einer Superleistung in letzter Minute das Siegtor findet und Ancelotti verspottet."

Tuttosport: "Messi liegt falsch, Mbappé nicht: PSG schlägt Real in der 94. Minute. In letzter Sekunde wurde das Spiel im Parco dei Principi zwischen Pochettino und Ancelotti entschieden: Es endete 1:0."

Highlights: Haller-Hattrick bei Ajax-Gala

Bundesliga Matthäus: Mit ihm würde ich "nicht unbedingt" verlängern VOR 12 STUNDEN