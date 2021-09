Sensationssieg für den FC Sheriff Tiraspol gegen Real Madrid: Der Champions-League-Neuling schlägt das Starensemble im Bernabéu-Stadion 2:1 und feiert den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Der Luxemburger Sébastien Thill sorgte mit seinem Tor in der 89. Minute für Schockstarre bei den Königlichen und schoss den Außenseiter zum zweiten Sieg und an die Tabellenspitze der Gruppe D.

Die Gäste aus der Republik Moldau waren durch den Usbeken Jasurbek Yakhshiboev in Führung gegangen (25.).

Karim Benzema sorgte per Elfmeter in der 65. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch der 72. Treffer des Franzosen in der Königsklasse reichte nicht zum Punktgewinn. Die Pressestimmen zur Real-Blamage:

Spanien

Marca: "Ein Sheriff mit zwei Pistolen: Niemand konnte sich ein solches Ende des Films vorstellen. Es wurde zu einem Horrorfilm. Ein griechischer Torhüter, der absolut alles hielt. Er rettete Bälle und hielt die glorreichste Nacht in der Geschichte Sheriffs fest."

Mundo Deportivo: "Vom Sheriff erschossen: Der Sheriff sorgt für eine Überraschung und schlägt Real Madrid im Bernabéu."

AS: "Ancelotti und sein gescheitertes Experiment: Er warf dem Sheriff ein 'All In' mit vier Wechseln auf einmal hin, Madrid zerbrach und vom 1:1 ging es in die Tragödie."

Deutschland

Sport Bild: "Sensations-Pleite! Alaba pennt, Real verliert gegen Sheriff Tiraspol: Ein königliches Schützenfest sollte es werden – am Ende gab’s für Real Madrid eine der größten Champions-League-Blamagen der Geschichte!"

Kicker: "Hammer aus der 89. Minute entscheidet die Partie: Sheriff Tiraspol sorgt für Real Madrids erste Saisonniederlage. Nach acht Pflichtspielen ohne Niederlage verloren die Königlichen in der Champions League gegen den krassen Außenseiter Sheriff Tiraspol, der sich eiskalt vorm Tor zeigte und den nächsten Sieg erst ganz spät erreichte."

FAZ: "'Totaler Schock. Unerklärlich': Der große Außenseiter düpiert Real Madrid."

Spox.com: "'Mehr als besorgt!' Mega-Blamage für Real Madrid: Real hat vollkommen überraschend gegen Underdog Sheriff Tiraspol verloren."

England

Mirror: "Real Madrid von Sheriff Tiraspol überwältigt. Carlo Ancelotti findet Niederlage 'schwer zu beschreiben'."

Daily Mail: "Real Madrid wird zuhause von Sheriff Tiraspol, einem kleinen Fisch aus Moldau, geschlagen. Sebastien Thill trifft zum späten Siegtor und besiegelt den Schocksieg."

The Sun: "Sheriff gelingt gegen Real Madrid einer der größten Überraschungssiege der Champions-League-Geschichte."

