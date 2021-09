Es sollte eine tosende, pompöse Rückkehr werden.

Nach 580 Tagen lief Real Madrid am Dienstagabend erstmals wieder in der Champions League im umgebauten Estadio Santiago Bernabéu auf. Das weiße Ballett war quasi in der Bringschuld, vor den 24.522 anwesenden Fans auf höchster europäischer Ebene eine Show abzuliefern.

Doch es waren nicht die Jubelschreie der Madridista, die in der 90. Minute zu hören waren, sondern die von elf Männern, die sich an der Eckfahne ungläubig in den Armen lagen.

Der FC Sheriff Tiraspol, der Champions-League-Debütant, der krasse Außenseiter, hat tatsächlich den Königsklassen-Giganten im eigenen Stadion besiegt . Eine absolute Sensation, nicht mehr und nicht weniger. "Für uns wird ein Traum wahr. Wir sich einfach glücklich und genießen das", sagte Sheriff-Kapitän Frank Castañeda nach der Partie.

Als der Luxemburger Sébastien Thill kurz vor Schluss einen Dropkick der Marke Weltklasse zum 2:1-Endstand ins linke Kreuzeck nagelte, brachen beim Fußball-Zwerg alle Dämme.

"Thills Treffer ist nicht von dieser Welt, von solch einem Tor träumt man nur", schwärmte Castañeda. Für den Matchwinner war es "das beste und wichtigste Tor meiner Karriere".

An diesem Sheriff ist eigentlich nichts normal

Tiraspol hat damit einen Platz in den Geschichtsbüchern sicher und reiht sich ein in eine Liste mit Rubin Kasan (2:1 in Barcelona im Jahr 2009) oder dem rumänischen Vertreter CFR Cluj (1:0 in Manchester im Jahr 2012), die in jüngerer Vergangenheit ebenfalls zwei der größten Fußballtempel Europas gestürmt hatten. Renommierte Medien wie der englische "Telegraph" schrieben gar vom "größten Schock der Champions-League-Geschichte".

Vielleicht auch, weil am FC Sheriff so gut wie nichts normal ist. Denn Sheriff Tiraspol kommt aus der Region Transnistrien, einem nur 4100 Quadratkilometer großen Landstrich im Osten von Moldau an der Grenze zur Ukraine. Die Region hat sich 1990 für unabhängig erklärt, sie ist de facto ein eigener Staat mit eigener Verwaltung und Währung - obwohl kein Land sie als solchen anerkennt. Knapp 500.000 Menschen leben dort.

Danilo Arboleda (l.) und Fernando Costanza Fotocredit: Getty Images

Tatsächlich ist Transnistrien eher eine Firma.

Eine Firma namens Sheriff, die, der Name lässt es vermuten, im Juni 1993 von ehemaligen Polizisten aus der Sowjetunion als Sicherheitsfirma gegründet wurde. Daraus ist ein Großkonzern entstanden, der in Transnistrien 60 Prozent des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet: Sheriff gehören eine Wohnungsbaugesellschaft, eine Supermarktkette, ein TV-Sender, Banken, Casinos und vieles mehr.

Völkerrechtlich gehört Transnistrien jedoch weiter zur Republik Moldau, für die der 1996 gegründete Klub auch in der Champions League antritt. 19 nationale Meisterschaften hat Sheriff seither eingefahren, nun schickt man sich an, auch der Königsklasse seinen Stempel aufzudrücken. Denn für die internationale Truppe aus Tiraspol, für die in Madrid Kicker aus acht unterschiedlichen Nationen in der Startelf standen, ist es nicht das erste sportliche Ausrufzeichen in dieser Champions-League-Saison.

Sheriff Tiraspol ist keine Eintagsfliege

Auch Schachtar Donezk, im Gegensatz zu Tiraspol ein alter Hase in Europa, fiel am ersten Spieltag dem aufmüpfigem Sheriff zum Opfer (0:2). Eine Eintagsfliege ist das Team von Jurij Wernydub also schon jetzt nicht mehr. Mit sechs Punkte thront man an der Spitze der Gruppe D , der Vorsprung auf Donezk und Inter Mailand, die sich am Dienstag 0:0 trennten, beträgt satte fünf Punkte.

Doch während Kapitän Castañada bereits von der K.o.-Phase sinnierte, versuchte Coach Wernydub zumindest etwas die Euphorie zu bremsen und das Wunder von Madrid einzuordnen. "Ich bin glücklich und stolz auf mein Team, auf diese Jungs", so der 55-Jährige: "Aber wir denken nicht an die letzten 16, weil wir bis jetzt noch nichts Außergewöhnliches erreicht haben. Wir machen einen Schritt nach dem anderen."

Nach Blamage: So erklärt Real-Coach Ancelotti das Unerklärbare

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass Real - wie erwartet - das deutlich bessere Team und mit 68 Prozent Ballbesitz und 30 Schüssen drückend überlegen war. Nach dem frühen 1:0 durch Jasur Jakhshibaev war es vor allem Keeper Georgios Athanasiadis, der Sheriff lange vor dem Ausgleich bewahrte.

Zwar musste Athanasiadis in der 65. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Karim Benzema doch noch ein Gegentor hinnehmen, doch es war der Grieche, der den späten Lucky Punch durch Thill mit seinen Paraden erst ermöglichte und zurecht als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde.

"Vom Sheriff erschossen": Real hadert nach der Blamage

Wie schwer das Debakel dem großen Kontrahenten aus Madrid im Magen lag, war vor allem Trainer Carlo Ancelotti nach der Partie anzumerken: "Wir sind eher traurig als besorgt. Es ist schwer, diese Niederlage nach diesem Auftritt zu erklären", meinte der Ex-Bayern-Trainer.

Für den Italiener und die Königlichen war es die erste Niederlage in der laufenden Saison. "Vom Sheriff erschossen", titelte die "Mundo Deportivo" treffend.

Sicher ist: Real wird die Blamage wieder abschütteln, dafür waren die meisten Auftritte in der noch jungen Spielzeit zu überzeugend.

Doch das dürfte Sheriff Tiraspol ohnehin egal sein. Die magische Nacht im Bernabéu kann dem Fußball-Zwerg aus Transnistrien keiner mehr nehmen.

(mit SID)

