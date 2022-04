Real Madrid stand bei einem 0:3-Rückstand mit dem Rücken zur Wand , zumal Chelsea dem 4:0 näher schien als die Gastgeber dem Anschlusstreffer.

Doch dann traf der bärenstarke Rodrygo in der regulären Spielzeit (79.) und rettete Madrid in die Verlängerung.

Goalgetter Karim Benzema war es schießlich, der nach seinen drei Toren im Hinspiel auch in der Verlängerung des Rückspiels traf und Real damit das Ticket fürs Halbfinale sicherte.

"Benzema verhindert Chelseas 'Wunder von Madrid'", befand der "Spiegel", während der britische "Mirror" ein "grausames Aus" beobachtet hat.

Die Pressestimmen zu Real gegen Chelsea:

DEUTSCHLAND

Spiegel: "Benzema verhindert Chelseas "Wunder von Madrid". Nach dem 1:3 im Hinspiel war Titelverteidiger FC Chelsea bei Real Madrid der Sensation nahe. 3:0 führte das Team von Thomas Tuchel in einem fantastischen Spiel bereits - und schied doch noch aus."

Süddeutsche Zeitung: "Werner und Rüdiger verpassen den Coup. Was für ein Comeback, welche Dramaturgie: Zwei Deutsche treffen bei Chelseas 3:2 in Madrid - doch die Königlichen retten sich in die Verlängerung und schalten die Tuchel-Elf doch noch aus."

Sport1: Benzema zerstört Tuchels Traum. Der FC Chelsea gewinnt bei Real Madrid einen Rückspiel-Krimi, scheitert aber dennoch im Champions-League-Viertelfinale. Auch wegen Karim Benzema."

Spox: "Benzema schon wieder entscheidend. Der FC Chelsea ist bei seiner "fast unmöglichen" Halbfinal-Mission trotz einer 3:0-Führung gescheitert und in der Champions League ausgeschieden.

Bild: "Benzema zerstört das Tuchel-Wunder. Titelverteidiger Chelsea London gewinnt sensationell mit 3:2 bei Real - und fliegt trotzdem raus! Weil die Königlichen in der Verlängerung ihr zweites Tor machen und damit nach dem 3:1-Hinspiel-Sieg weiter sind. Ganz bitter für die Truppe von Trainer Thomas Tuchel."

SPANIEN

Marca: "Madrid ist unsterblich. Real Madrid ist in der Lage, das Kunststück zu wiederholen. Rodrygo und Benzema zeichnen für eine weitere epische und unvergessliche Nacht verantwortlich."

AS: "Keiner erholt sich so schnell wie Madrid. Das ist Real Madrid in Europa: Benzemas Tor versetzt das Bernabéu in Trance."

Eurosport.es: "Auch das schlechteste Real Madrid ist und bleibt immer noch Real Madrid."

ENGLAND

Mirror: Grausames Aus. Benzema wirft Chelsea beim Fünf-Tore-Krimi im Bernabeu aus der Champions League. Karim Benzema verhinderte mit seinem Siegtreffer in der 96. Minute ein episches Comeback des FC Chelsea in der Champions League und schoss Real Madrid ins Halbfinale."

The Sun: "Höllischer Clasico. Vergesst das Wunder von München oder das Zehn-Mann-Comeback gegen Barcelona im Jahr 2012. Denn das war Chelseas beste Leistung in Europa, ein Abend purer Brillanz von Thomas Tuchels Helden."

Eurosport.co.uk: "Karim Benzema bricht das Herz des FC Chelsea, Real Madrid erreicht das Halbfinale in der Verlängerung."

