Beim LaLiga-Spiel bei Celta de Vigo (2:1) hatte der 62-Jährige am Wochenende bereits passen müssen.

Laut "Marca" könnte es jedoch sein, dass Ancelotti am Mittwoch nach London nachreist, um doch noch beim so wichtigen Champions-League-Match an der Seitenlinie stehen zu können. Das wäre allerdings nur möglich, wenn Ancelotti ein negatives PCR-Ergebnis vorlegen kann.

Laut eigener Aussage habe der Italiener nur leichte Symptome entwickelt. Sollte Ancelotti nicht nachreisen können, werden sein Sohn Davide und der technische Direktor Abian Perdomo die Königlichen wie schon in Vigo betreuen.

Real Madrid war im Vorjahr im Halbfinale der Königsklasse am FC Chelsea gescheitert (1:1, 0:2).

