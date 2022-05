Vinícius Júnior erzielte in der 59. Minute den Siegtreffer für die Königlichen und wurde damit zum Zünglein an der Waage.

Dass es beim zu Null blieb lag vor allem am überragenden Real-Torhüter Thibaut Courtois, aber auch an einer ungewöhnlichen Offensivschwäche der Reds.

Drei Dinge, die uns beim Champions-League-Finale auffielen.

1. So wie einst Real Madrid

Es ist die Geschichte dieser Champions-League-K.o.-Phase: Real Madrid ist in vielen Belangen die schlechtere Mannschaft, wirkt schon wie der sichere Verlierer und steht am Ende doch als Sieger da.

Das Endspiel in Paris begann mit einer Drangphase des FC Liverpool, Real Madrid wurde förmlich erdrückt. Und auch wenn die Engländer im Laufe der ersten 45 Minuten Madrid etwas mehr Luft zum Atmen und Ballbesitzphase in ungefährlichen Räumen zuließen, stellte sich die Frage, wie Los Blancos hier ein Tor erzielen wolle.

Die Königlichen rührten von Beginn an Beton an, was aber eigentlich nicht gelang. Zum Ende der ersten Halbzeit hatte Liverpool zehn zum Teil sehr gefährliche Abschlüsse vorzuweisen. Mehr hatte in einem CL-Finale zum Seitenwechsel nur der FC Bayern im "Finale dahoam" 2012 gegen den FC Chelsea.

Aber Real bewies wie in den Runden zuvor große Nehmerqualitäten. Schon kurz vor dem Pausenpfiff streckte Madrid erstmals den Kopf raus, den vermeintlichen Führungstreffer von Karim Benzema kassierte aber der Assistent mit einer Abseitsentscheidung zurecht ein - und wurde vom VAR bestätigt.

Kapitän Marcelo und die Spieler von Real Madrid feiern den Champions-League-Sieg Fotocredit: Getty Images

Nach dem Seitenwechsel war Liverpool zwar weiterhin überlegen, am Ende standen 23:3 Torschüsse zu Buche, aber das Spiel wirkte grundsätzlich offener. Benzema und Vinícius Júnior inszenierten gefährlichere Szenen, eine führte dann auch zur Führung, die Madrid mit Glück, Können und Leidenschaft über die Zeit rettete.

Trainer Carlo Ancelotti lobte seine Mannschaft für eine "intelligente" Leistung. Sein Team habe trotz der Unterlegenheit an der grundsätzlichen Idee festgehalten und versucht, Liverpool keinen Raum für Umschaltaktionen zu geben.

Die größte Qualität von Real Madrid in dieser Saison war aber die Widerstandsfähigkeit. Ancelotti hat es erneut geschafft, dass sich alle Spieler in der Defensive in den Dienst des Vereins stellen. Teilweise verteidigte das große Real wie eine kleine Mannschaft mit Benzema als erstem Verteidiger 30 Meter vor dem eigenen Tor. Aber der Erfolg gibt Ancelotti und seinem Team wieder Recht.

Und so lässt sich am Ende dieser CL-Saison feststellen, dass Real Madrid wohl nicht die beste Mannschaft des Turniers war. Aber wer sich gegen Paris St.-Germain, den FC Chelsea, Manchester City und den FC Liverpool durchsetzt, hat den Titel verdient gewonnen.

2. Courtois rüttelt an Neuers Thron

Der FIFA-Welttorhüter 2021 heißt Edouard Mendy. Der Keeper des FC Chelsea setzte sich bei der Wahl Anfang des Jahres gegen Gianluigi Donnarumma und Manuel Neuer durch. Der deutsche Nationaltorhüter erhielt die junge Auszeichnung 2020 und gilt vielen Gelehrten auch heute noch als das Maß aller Dinge.

Aber spätestens in diesem Finale im Stade de France wurde auf der größten Bühne noch mal sichtbar, dass es einen Torhüter gibt, der mehr als alle anderen an Neuers Thron rüttelt. Was Thibaut Courtois an diesem Abend ablieferte, verdiente zu Recht das Prädikat: galaktisch.

Seine Paraden gegen Sadio Mané und Mo Salah, mit denen er einen frühen Rückstand bzw. den späten Ausgleich verhinderte, waren die spielentscheidenden Momente für Real Madrid. Dazu kamen eine unheimliche Präsenz im Strafraum bei hohen Bällen und eine große fußballerische Qualität mit dem Ball am Fuß. Seine neun Paraden im Finale sind eine neue Bestmarke für einen Torhüter in einem Endspiel.

Diese Leistung war auch die Bestätigung einer bärenstarken CL-Saison des Belgiers. So entscheidend seine Fingerspitzen im Endspiel waren, so wichtig war beispielsweise seine Fußspitzenabwehr im Halbfinale gegen Jack Grealish, die das entscheidende 0:2 verhinderte und so dieses Finale erst ermöglichte. Damit dürfte der FIFA-Welttorhüter 2022 nach 2018 zum zweiten Mal Thibaut Courtois heißen.

3. Liverpool fehlt der letzte Mut

94 Tore hat der FC Liverpool in dieser Premier-League-Saison geschossen, nur Manchester City erzielte in diesen 38 Spielen noch fünf mehr. In der Champions League waren es auf dem Weg ins Finale in zwölf Spielen auch satte 30 Hütten der Reds. In Paris stand jedoch eine Null auf der Anzeigetafel.

Erstaunlicherweise wie schon in den beiden Finalspielen im League Cup und im FA Cup. Diese beiden Trophäen holten sich die Reds gegen den FC Chelsea jeweils im Elfmeterschießen. In der Summe tauchen in drei Finalspielen in 330 Minuten Spielzeit null Tore auf dem Statistikzettel auf – und das bei dieser gewaltigen Offensive.

Im Finale lag gewiss auch viel am überragenden Courtois. Wobei Trainer Jürgen Klopp zwar ein deutliches Chancenplus bei seiner Mannschaft erkannte, "aber nur drei, vier richtig gute."

Klopp hätte sich von seinen Spielern mehr Mut gewünscht. "Wir haben etwas zu viel um die Formation herum gespielt", sagte Klopp und meinte damit die Ballbesitzphasen auf den Außenbahnen rund um den Abwehrblock der Madrilenen am eigenen Strafraum. "Wenn wir in die Formation reingespielt haben, wurde es auch gefährlich."

Als einen Grund für dieses Problem machte Klopp die Konterqualitäten von Real Madrid aus. Die Verteidiger hätten sich nicht getraut, weiter rauszuschieben, analysierte Klopp. "Und so standen auch die Mittelfeldspieler zu tief."

